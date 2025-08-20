Desafíos y progresos gubernamentales que deben abordarse a la edad de 80 Ri.

Yakarta, Viva – Presidente del Consejo de Expertos de Asprindo, declaró que Damanhuri dijo, Indonesia como nación La nación, 80 años pueden verse como un tiempo largo o corto. Porque Estados Unidos puede convertirse en un país de Super Power de la Guerra del Norte con el Sur toma dos siglos.

Del mismo modo, su cosa con Europa, desde el momento del Renacimiento hasta convertirse en un país industrial avanzado, también lleva dos siglos. Sin embargo, en el caso de Corea del Sur, solo tardó unos 75 años desde que el gobierno autoritario de Park Chung-hee se convirtió en el comienzo democrático Kim Young Sam.

«Entonces Indonesia, en edad es realmente antigua. Pero en la perspectiva de un país maduro social Política, Indonesia, es de hecho inferior a Corea del Sur, pero aún es capaz de perseguir a Estados Unidos y Europa «, dijo Didin en el Foro Insan Cita e Indef, citado el miércoles 20 de agosto de 2025.

Es agradecido, continuó, a la edad de 80 años, Indonesia no experimentó división, como se predijo en un seminario en París, que predijo divisiones para países en forma de países imperiales (Estado imperial)

Y también dijo que otra cosa positiva durante 80 años fue el PIB per cápita desde el proceso de desarrollo económico planificado (principios de los 70) hasta ahora un 700 por ciento más, el progreso de la infraestructura física de las ciudades que es muy rápida, el control de la población que debería haber alcanzado 500 millones en 2025, pero puede controlarse a 280 millones y la edad productiva se incluye en aproximadamente un 40 por ciento a alrededor de 1.1 por ciento.

Didin también destacó, casi la pérdida de enfermedades infecciosas que podrían debilitar la resiliencia social de la sociedad, casi sin hambruna que causó la muerte, la esperanza de vida aumentó de 50 años a alrededor de 70 años.

«La clase media, aunque en los días de Pak Jokowi disminuyó, todavía era alrededor del 45 por ciento. Y este fue un factor dinámico que aumentó la productividad de la actividad económica nacional», explicó.

Y después de la reforma, la reducción de la concentración de dinero en Yakarta, que antes de la descentralización era de alrededor del 75 por ciento, se redujo a alrededor del 65 por ciento. Además, después de la reforma, hay una apreciación por los derechos humanos y la libertad de expresión y organización.

Sin embargo, hay varios desafíos que deben completar el gobierno actual. Al igual que el alto nivel de desigualdad, basado en el cálculo, la relación GIST GINI es 0.381 (2024), pero si la relación de ingresos es superior a 0.5. Significa muy malo

«Además, el índice de oligarquía (índice de energía material) que en 2016 todavía es alrededor de 650,000 veces, en 2024 ha habido 1,065,000 veces, lo que hizo de Indonesia una de las peores del mundo», dijo Didin.

El próximo desafío es la importación desenfrenada de las necesidades básicas; No comer alimentos, energía, financieros e incluso el paradigma del desarrollo. Además, la implementación de la autonomía regional aún no ha hablado a las personas en las regiones.

«Uno de los grandes desafíos también es que la corrupción es sistémica y masiva. Las filtraciones en el nuevo gobierno de orden, con el análisis de ICOR, se encuentran en una cifra promedio del 30 por ciento. Sin embargo, la post-reforma ha sido de alrededor del 40 por ciento», dijo.