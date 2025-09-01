Desactivación de los miembros del DPR Solo maniobras políticas, su estatus sigue siendo válido

Yakarta, Viva – La ola de ira pública que explotó después de la controvertida declaración de varios miembros del parlamento indonesio hizo que los partidos políticos se movieran rápidamente. Cinco nombres populares como Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Vas a, Nafa UrbachHasta que Adies Kadir fue anunciado inactivo desde su posición en Senayan.

Este paso parece ser la respuesta a las demandas de las personas que juzgan al DPR más del mandato de la gente.

Pero detrás del foco público, surge una gran pregunta: ¿ese estado inactivo realmente aborta a la membresía del DPR? ¿O solo se limita a maniobras políticas para reducir la situación?

Ley constitucional Dé una explicación clara sobre la brecha legal que hace que el estatus de los miembros de la junta permanezca apegado, a pesar de que la parte ha declarado desactivarlos.

El experto en derecho constitucional del ferry a la tasa de Amsori, la desactivación es básicamente solo una respuesta política para reducir la situación caliente, no un paso que brinde certeza legal.

«El término desactivado básicamente no se encuentra en las disposiciones de la ley. Lo que existe es el término desestimado, renunciando o muerto, lo que conducirá al cambio de tiempo o miembros de la pata del Consejo. Bueno, el término que se desactivó es básicamente bastante ambiguo, porque si eso significa reactivado», dijo Feri, citada por Tvone, lunes 1 de septiembre de 2025.

Feri evaluó que a pesar del estado inactivo, no ha proporcionado certeza legal y no elimina el salario o los beneficios recibidos por los miembros del DPR.

«La respuesta a la desactivación es una buena respuesta política, porque para reducir la atmósfera para que estas elecciones se tomen. Pero cuando se trata de la ley, ¿eso causa certeza y tiene el potencial de tener un proceso de cambio de tiempo? Creo que todavía no», continuó.

Aunque se declara inactivo por los partidos políticos, el estado de los miembros del DPR todavía está adjunto, lo que significa que la desactivación no aborta automáticamente el estado de los miembros del DPR. El proceso oficial solo se puede llevar a cabo a través del mecanismo de la pata.

Académicos de la Facultad de Derecho, Universidad de Indonesia (FH UI), Titi Anggraini, también enfatizó lo mismo. Según él, la decisión de un partido político de desactivar sus cuadros en el Parlamento es solo los asuntos internos del partido y la facción, no la membresía de la membresía en el DPR.

«Desde el lado legal, siguen siendo miembros del DPR hasta que haya una pata (reembolso intermitente) que se puede hacer después de que hay un despido entre tiempo entregados por el liderazgo de los partidos políticos al liderazgo del DPR», dijo Titi, lunes 1 de septiembre de 2025.

Titi agregó, el término no activo existe en la ley número 17 de 2014 sobre MPR, DPR, DPD y DPRD (Ley MD3). Sin embargo, su uso es limitado solo para los líderes o miembros del Tribunal Honorario del Consejo (MKD) que están en examen, no para los miembros de DPR en general.

Se dice que el presidente Prabowo Subianto y el liderazgo de los partidos políticos están tratando de aliviar la agitación en la comunidad. Algunos pasos tomados incluyen revocar la política del DPR relacionada con la cantidad de asignaciones de miembros, imponer una moratoria en las visitas de trabajo en el extranjero y anunciaron la desactivación de miembros del DPR que se consideró que desencadenó la ira pública.