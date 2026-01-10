Derrotado por Kunlavut, Jonatan Christie no logró avanzar a la final del Abierto de Malasia 2026

Kuala Lumpur, VIVA – Pasos individuales masculinos de Indonesia jonathan cristian detenido en las semifinales Abierto de Malasia 2026. Jonathan no logró avanzar a la cima del partido después de sufrir otra derrota contra el representante tailandés. Kunlavut Vitidsarn en duelo celebrado en el Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malasia, el sábado 10 de enero de 2026.

En un feroz partido de semifinales, Jonathan tuvo que admitir la superioridad de Kunlavut en dos juegos seguidos con un marcador idéntico de 16-21, 16-21. Este resultado significó que Jonathan no pudo vengar su derrota ante el mismo oponente en el encuentro anterior.

Durante todo el partido, Kunlavut pareció sólido con una defensa firme y errores mínimos. Jonathan intentó presionar mediante un juego agresivo, pero la paciencia y consistencia de Kunlavut dificultaron que el representante de Indonesia desarrollara su juego.

Según las estadísticas del partido, Kunlavut se destacó en la puntuación y pudo mantener su ventaja en los momentos cruciales de ambos partidos. El propio Jonathan estuvo cerca varias veces, pero no logró cambiar las cosas hasta que terminó el partido.

Con la eliminación de Jonatan Christie, a Indonesia aún le queda un representante en semifinales Abierto de Malasia 2026concretamente del sector de dobles masculino. La pareja Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri está programada para enfrentarse al segundo favorito del anfitrión Malasia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Este partido es la última esperanza de Indonesia de ganar un billete final para el torneo BWF World Tour Super 1000.