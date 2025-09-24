Derrick White acredita al compañero de equipo de Kobe Bryant con su éxito

Antes Derrick White fue campeón de la NBA o medallista de oro olímpico, fue un jugador de la liga que se pasa por alto para el San Antonio Spurs. En 2022, después de salir en un equipo de Spurs de Tanking, el Boston Celtics Vio su potencial y lo cambió por él, agregando una de las piezas finales a su lista de campeonato 2024.

El blanco tiene mucho tiempo Gone on the Record Explicando cómo Gregg Popovich lo influyó y lo convirtió en el excelente jugador que es hoy, aunque los Spurs tenían muchos veteranos aparte del pop.

Se perdió jugar con Tim Duncan, aunque compartió el piso con Kawhi LeonardLamarcus Aldridge, Rudy Gay, Pau Gasol, Tony Parker, Manu Ginobili, Dejounte Murrayy Patty Mills, quienes ayudaron a mostrarle las cuerdas.

White recientemente acreditó a un miembro del Salón de la Fama por ayudarlo a encontrar su equilibrio como un joven en su mayoría pasado por alto al principio de su carrera.

Derrick White aprendió de Pau Gasol

La mayoría de los veteranos que White tenían al principio de su carrera se compró completamente en «The Spurs Way», lo cual no es algo malo. Le enseñó cómo prosperar en un sistema y jugar duro en ambos lados de la pelota.

Sin embargo, White no fue largo para San Antonio, por lo que tener Gasol, mejor conocido por ganar dos títulos junto a Kobe Bryant en el Los Angeles LakersLlevarlo bajo su ala fue increíblemente valioso.

«Pau fue increíble y él era muy parecido a la voz «, explicó White en el Episodio del 23 de septiembre de su podcast White Noise. «Él solo sería como, ‘El suyo es lo que hicimos en Los Ángeles. Podría ver como la visión de Phil Jackson versus pop, la diferencia entre ellos y cómo Entrenan, lo que pensé que era genial «.

Popovich y Jackson son ampliamente considerados dos de los mejores entrenadores de todos los tiempos, aunque lograron hacer el trabajo de manera diferente. Si bien comparar White y Bryant es como comparar manzanas y naranjas, hay tonos de mentalidad de Mamba en el juego de White.

Derrick White podría dar un salto de estrellas

La temporada pasada, White tuvo la mejor temporada de su carrera, promediando 16.4 puntos, 4.8 asistencias y 1.1 bloqueos mientras disparaba 38.4% desde detrás del arco. En Boston, estaba lejos del mejor jugador detrás Jayson Tatum, Jaylen Browny Jrue Holiday.

Esta temporada, regresará a Boston, aunque Tatum está fuera por al menos la mitad de la temporada con un Aquiles desgarrado, y las vacaciones se adaptan a Portland Trail Blazers.

La NBA ha confirmado que adoptará un formato de EE. UU. Vs. Mundo para el Juego de Estrellas, y con Tatum, Damian Lillardy Tyrese Haliburton Todos lesionados, podría haber espacio en el equipo estadounidense para que White haga su primer equipo All-Star.

A medida que la NBA lidia con los jugadores que no dan su mejor esfuerzo en el juego de exhibición, agregar un jugador como White podría elevar la barra competitiva, que es una prioridad masiva para Adam Silver.