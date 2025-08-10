Derek y el cofundador de Dominos tenían 77

Bobby Whitlockel tecladista y vocalista que cofundó a Derek y los Dominos con Eric Clapton y tocado en álbumes clásicos como George Harrison«Todas las cosas deben pasar», murió el domingo a los 77 años.

ABC Audio informó que la muerte de Whitlock, citando a la gerente Carol Kaye diciendo: “Con la tristeza profunda, la familia de Bobby Whitlock anuncia su fallecimiento a la 1:20 am el 10 de agosto después de una breve enfermedad. Pasó en su casa en Texas, rodeado de familia «.

El músico nacido en Memphis fue firmado para Stax Records a una edad temprana y se tocó con artistas como Booker T. y los MG están en camino antes de convertirse en un miembro integral de Delaney y Bonnie y amigos.

Pronto se encontró trabajando en «All Things Must Pass», y con tres jugadores de teclado acreditado en ese clásico de todos los tiempos, que jugó lo que ha sido turbio. Pero entre las partes por las que se le da crédito es el piano en la canción «Beware of Darkness», que millones de personas están escuchando jugar este fin de semana como la música de apertura en el éxito de terror «Armas».

Derek y los Dominos resultaron ser una maravilla de un solo álbum, pero lo que muchos álbum «de 1971-El LP Doble de 1971» Layla y otras canciones de amor surtido «es considerado por muchos de los mejores álbumes de Rock. Whitlock coescribió siete de sus pistas, incluidos «Bell Bottom Blues» y «Tell the Truth».

Después de la ruptura de Derek y los Dominos, lanzó una serie de álbumes en solitario en la década de 1970, comenzando con «Bobby Whitlock» en 1972, que incluía a todos los miembros del grupo recientemente dividido, aunque no todas en las mismas pistas.

También hizo una aparición sin acreditar en «Exile On Main Street» de los Rolling Stones, y afirmó que fue engañado por un crédito de co-escritura legítimo por la canción «Solo quiero ver su rostro».

A principios de la década de 2000, comenzó a hacer espectáculos de clubes con su esposa, Coco Carmel Whitlock (quien anteriormente estaba casado con Delaney Bramlett), interpretando las canciones de «Layla» acústicamente.

«Las canciones en ese álbum son tan nuevas hoy como lo fueron entonces», dijo en una entrevista de 2006 con Austin Chronicle. «Simplemente nunca tuvieron a nadie que los haya realizado que tuviera algo que ver con ellos». Los programas dieron como resultado un álbum en vivo del dúo, «Otras canciones de amor surtido», en 2003.

Después de una breve estadía en Tennessee («Era un poco demasiado conmovedor para Nashville», se rió), Whitlock se mudó a Austin en 2006. «Me recuerda a Memphis en 1965, cuando se trataba de la música, y todos apoyaban a todos. Ahora no puedo imaginar vivir en otro lugar».

Whitlock fue incluido en la fama Beale Street de Memphis en 2024. En los últimos años, había emprendido pintura y había mostrado su obra de arte en las galerías.

Además de su esposa, le sobreviven tres hijos, Ashley Brown, Beau Whitlock y Tim Whitlock Kelly, y su hermana Debbie Wade, según ABC.

Más por venir …