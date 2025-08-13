Derek Hough reemplazará a Billy Bush como un nuevo anfitrión de ‘extra’

«Dancing with the Stars» juez y bailarín Derek Hough ha sido aprovechado como el nuevo anfitrión de la revista de noticias de Entertainment sindicada «Extra». Hough reemplaza a Billy Bush, quien reveló a principios de este año que estaba saliendo de la serie producida por Telepictures después de cinco años.

Hough se une para la temporada 32 del programa, que se lanza el 8 de septiembre. Es parte de varios cambios para el programa, que también vio recientemente «Extra«Productor ejecutivo Teresa Coffino Salida después de 26 años. El compañero productor ejecutivo Jeremy Spiegel, que se desempeña como Showrunner, ahora está al frente de «Extra» a medida que regresa.

Según el programa, Spiegel ha desarrollado una temporada «recién reinventada» «con nuevos segmentos construidos alrededor de Hough, contenido digital original y ‘Extras’, y con un nuevo conjunto dinámico y gráficos. Hough se sentará para entrevistas interesantes y exclusivas con amigos famosos y nos lleva detrás de sus muchos proyectos, que incluye ‘bailar con las estrellas’ y más allá».

Hough se unirá a la corresponsal senior/presentadora de fin de semana Mona Kosar Abdi y al corresponsal Terri Seymour para cubrir noticias y eventos de entretenimiento, incluidas alfombras rojas y entrevistas.

«Derek no solo ha dominado el mundo de la danza, sino que se ha convertido en un nombre familiar querido que ha ganado los corazones de Estados Unidos con su talento, carisma y creatividad ilimitada», dijo Spiegel en un comunicado. «Estoy emocionado de trabajar en estrecha colaboración con Derek mientras trae su energía electrizante y su nueva perspectiva a ‘extra'».

Hough ha ganado cuatro Emmys y es un autor más vendido del New York Times («Tomando la iniciativa: lecciones de una vida en movimiento»). Sus créditos incluyen la función «Make Your Move», un papel recurrente en la serie de televisión «Nashville» y «High School Musical: The Musical», y un papel en el especial de televisión «¡Hairspray Live!» Está entrando en su sexto año como juez en «Dancing with the Stars», que anteriormente presentó como bailarín profesional (ganando seis veces, la mayoría de los participantes del programa).

«El salón de baile ha sido mi escenario, mi hogar y mi lanzamiento de la plataforma», dijo Hough. «Ahora, estoy entrando en un nuevo y emocionante foco como el anfitrión de ‘Extra’. Tengo muchas ganas de colaborar con este increíble equipo, sumergirme en este próximo capítulo creativo y conectarme con los fanáticos y el público de una manera completamente nueva.

«Extra» ha recibido 12 nominaciones al Emmy diurnas consecutivas para el Programa de noticias de entretenimiento sobresaliente, que ganó en 2014 y 2016. A medida que regresa para la temporada 32, se ha autorizado en más del 95% del país, incluidas las renovaciones de Fox Television Stations, Nexstar Media Group, Sinclair Broadcast Group, Tegna, Hearst Television, Scripps Broadcasting, Gray Media, Sunbeam Television y CSCE, CBS, Group, Tegna, TEGNA, Hearst Television, Broading, Gray Media, Media de Sunbeam Television y CBS.

«Derek trae una rara mezcla de energía, creatividad y una presencia dinámica que captura perfectamente el espíritu de esta emocionante próxima era para nuestro icónico espectáculo», dijo Lauren Blincoe, vicepresidente senior, programación actual en Telepictures. «Estamos energizados por el futuro de ‘Extra’ con Derek Front and Center y no podemos esperar a verlo convertir el género de noticias de entretenimiento en su cabeza».

«Extra» proviene de Telepictures, una compañía de grupos de televisión Warner Bros., y distribuida por Warner Bros. Discovery Content Sales. Hough es representado por UTA, Strand Entertainment, Reed Smith y Guttman Associates Public Relations.

Vea el anuncio oficial aquí: