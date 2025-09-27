Derek Carr emite palabras reveladoras en el juego Raiders Run

El Las Vegas Raiders‘El ataque apresurado sigue siendo una preocupación significativa, destacada por su derrota por 41-24 Semana 3 ante el Comandantes de Washington el 21 de septiembre en el Northwest Stadium.

Las Vegas logró solo 93 yardas en el suelo, con el novato Ashton Jeanty representando 63 de ellos. Ashton Jeanty llevó la pelota 17 veces, promediando 3.7 yardas por intento.

Si bien es una ligera mejora, Las Vegas necesitará un juego terrestre mucho más fuerte para encontrar consistencia a medida que avanza la temporada. No obstante, el ataque apresurado de los Raiders buscará ir contra el Bears de Chicago en la semana 4.

Además, el ex mariscal de campo de los Raiders, David Carr, está mostrando fe en Jeanty y la línea ofensiva, y pueden hacer que el juego de carrera vaya contra Chicago.

«No solo sean cotilleos» Carr dijo mientras descompone la película en la red de cosecha propia. «No digamos: ‘Oh, Jeanty no puede hacerlo’. (…) Vamos a conseguirle un espacio limpio.

“Estos osos vienen a la ciudad, y Van a decir: ‘No puedes correr sobre nosotros. No estás corriendo. Vamos a seguir adelante. Vamos a mover el frente. Vamos a traer presiones de borde. Vamos a traer un pre impar ‘.

«Te prometo que los Raiders van a trabajar esto tan a fondo. ¿Será perfecto esta semana? No lo sé. Espero que sí. Pero estas cosas llevan tiempo. Están en un nuevo sistema y hagan nuevas llamadas. Si tienen la intensidad y la urgencia de seguir funcionando, los fanáticos del asaltante, y estoy allí con usted, estaremos bien».

Chip Kelly de Raiders habla de Ashton Jeanty

Mientras que gran parte de la atención está en Jeanty y el juego de lucha de los Raiders, el coordinador ofensivo Chip Kelly señaló el difícil Las defensas que han enfrentado, señalando cómo esos equipos han dificultado su ataque terrestre.

«Creo que es el defensas ahora mismo,» Kelly dijo a los periodistas el 25 de septiembre. “Si lo miras estadísticamente, Ashton Jeanty empató en el décimo lugar en la liga por acarreos con otros dos muchachos. De los 12 mejores requisitos en la National Football League a través de tres juegos, Solo hay cuatro que promedio de más de cuatro yardas por acarreo: Jonathan Taylor, Kyren Williams, Bijan Robinson y [James] Cocine de Buffalo.

«Todos los demás: Saquon Barkley promedia 3.3 yardas por acarreo, Christian McCaffrey promedia tres yardas por acarreo. Así que Ashton Jeanty tiene razón en el grupo con esos muchachos. Creo que en toda la liga a través de los primeros tres juegos, las defensas están por delante de las ofensas a un gran ritmo … Esa es solo la liga. A veces las defensas están por delante, luego los delitos se ponen al día y se vuelve a alza. Esa es la naturaleza de este juego de este juego». «

Las Vegas se ha enfrentado a defensas de carrera desafiantes

En los primeros tres juegos, el Silver y Black han jugado un par de defensas de mejor carrera en la NFL. El Patriotas de Nueva Inglaterra (181 yardas), Chargers de Los Ángeles (284 yardas), y los comandantes (302 yardas) son las principales defensas en yardas por tierra permitidas, por Referencia de fútbol profesional.

Ahora, contra los Bears, los Raiders deberían tener más espacio para correr. Chicago ha otorgado 418 yardas por tierra en lo que va de la temporada, lo que hace que este enfrentamiento de la semana 4 sea una posible oportunidad de ruptura para Jeanty.