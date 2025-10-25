Derek Carr avisa a Ashton Jeanty de los Raiders por sus comentarios

corriendo de regreso Ashton Jeanty está aprendiendo rápidamente que dar la vuelta al Asaltantes de Las Vegas va a ser un trabajo difícil. El equipo tiene marca de 2-5 y juega un fútbol realmente malo.

Después de la derrota por blanqueada de los Raiders ante el Jefes de Kansas City En la Semana 7, Jeanty fue honesto sobre la cultura del equipo.

«He perdido antes en mi vida, pero definitivamente no me gusta perder». Jeanty dijo. «No es algo por lo que trabaje tan duro como lo hago. No creo que nadie más en este edificio pierda de esa manera. Entonces, si somos honestos, ha sido una cultura perdedora por aquí durante mucho tiempo, pero tenemos que continuar trabajando para arreglar eso y traer de vuelta la victoria aquí».

Los Raiders han tenido dos temporadas ganadoras desde 2002, por lo que Jeanty tiene razón en su evaluación. Sin embargo, el ex mariscal de campo Derek Carr quiere que Jeanty haga algo al respecto en lugar de hablar de ello.

«Sí, ha sido difícil allí durante mucho tiempo. Créeme, nadie sabe más que yo, perro grande», dijo Carr en el Podcast «de cosecha propia». «Pero las únicas personas que pueden arreglarlo son las que están en el edificio. Tienes que establecer la cultura, tienes que establecer el estándar. Fuimos a los playoffs dos veces, y no había sucedido en 20 años… Pero en lugar de insistir en eso, estoy emocionado de ver al joven bate correr más violentamente que nunca. Recoge cargas con más violencia con sus manos que nunca para impulsar al equipo hacia adelante… porque creo en los Raiders. hombre”.

¿Podrán los Raiders finalmente resolver sus problemas?

Ha habido docenas de entrenadores, jugadores y miembros de la directiva que han intentado cambiar a los Raiders, y todos han fracasado. El propietario Mark Davis decidió vender una parte de la franquicia a Tom Brady con la esperanza de poder ayudar a resolver los problemas.

Tuvo un papel clave en la elección de Pete Carroll como entrenador en jefe y de John Spytek como gerente general. Carroll es un entrenador en jefe ganador del Super Bowl y Spytek estaba muy calificado para convertirse en gerente general, pero los primeros resultados no han sido buenos.

Queda por ver si serán ellos quienes le den la vuelta a los Raiders, pero parece que Davis no está planeando grandes cambios todavía.

Más Raiders se sinceran sobre las luchas del equipo

No se esperaba que los Raiders fueran tan malos esta temporada. Hay talento en la plantilla, pero claramente necesitan más. Los jugadores se han vuelto honestos sobre las luchas.

«Todo el mundo sabe que no estamos donde queremos estar», receptor abierto. Tre Tucker dicho, vía Raiders.com. «Creo que tienen todos los ingredientes para estar donde queremos estar. Pero obviamente no es así».

Los jugadores también miran hacia adentro para ver si hay una solución.

“[We’re] hambriento, buscando respuestas”, seguridad Jeremy Chinn dicho. «No creo que haya nadie preocupado negativamente. Los chicos nos miramos en el espejo y tratamos de descubrir qué podemos hacer de manera diferente».

Los Raiders tienen tiempo para cambiar las cosas esta temporada, pero tiene que suceder pronto.