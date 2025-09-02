Derechos de Mediawan ‘Eco Thriller’ después de nosotros ‘examina el activismo, el extremismo

«Después de nosotros», un thriller ecológico creado por Louis Aubert y Matthieu Bernard, sigue a un grupo de jóvenes activistas enojados que deciden secuestrar a los niños de líderes corporativos para obligar a sus empresas a comprometerse realmente con la protección del medio ambiente.

La serie de seis partes, producida por Les Films du Cygne y Storia Television para Francia Télévisions y Alemania Zdf y distribuido internacionalmente por Derechos de Mediawanestá haciendo su debut en el mercado en el Unifrance Rendez-Vous En Le Havre. La serie es coproducida por Alemania Maze Pictures, secuela Prod en Bélgica y Europa Iniciativa de transmisión pública New8 (de los cuales ZDF es un socio).

Hablar con Variedad Antes de Rendez-Vous, Aubert y Bernard, el director Franck Brett y los productores Alexandre Charlet y Nicolas de Saint Meleuc discuten la realización de la serie, el impacto del cambio climático y la delgada línea entre el activismo y el extremismo.

«Nuestra intención era hacer una serie sobre el cambio climático, lo cual es algo muy difícil de hacer, porque, para la mayoría de las personas, es un problema para el futuro», explica Aubert. «Queríamos decir con esta serie, que, en nuestra opinión, es un problema de hoy. Podemos ver que, debido al cambio climático, hay, por supuesto, incendios, ondas de calor e inundaciones, pero también hay tensión en la sociedad y especialmente entre las generaciones».

Por lo tanto, la idea nació para «hablar de esta generación joven tratando de hacer algo porque tienen la sensación de que los boomers no están haciendo lo suficiente».

El primer episodio captura mucho la ira que siente los jóvenes en la complacencia hacia el cambio climático.

«Esta ira existe y queríamos hablar de ello», agrega Aubert. «Es el punto de partida, esta ira. Pero lo importante para nosotros es decir en voz alta y clara que no es la solución y que tenemos que encontrar otra manera. No tenemos que discutir entre nosotros; no tenemos que luchar entre nosotros. Tenemos que discutir. Tenemos que encontrar soluciones juntas, y ese es el objetivo de la serie».

De hecho, mientras que los protagonistas ven su motivación tanto como existencial, para salvar el planeta, la serie también explora sus historias de fondo individuales y lo que realmente los llevó a unirse al grupo, agrega De Saint Meleuc.

La serie trata sobre «el miedo a los jóvenes y la falta de una perspectiva positiva y a lo que esto puede conducir», señala Bernard. «Esta es la primera generación cuyo radicalismo se manifiesta no con el fin de provocar un mundo mejor, sino con la esperanza de preservar su propio mundo».

La historia también dibuja una delgada línea entre el activismo apasionado y el terrorismo, un equilibrio que planteó desafíos importantes, pero también un gran potencial dramático.

El desenfoque de esa línea «es por qué el programa es interesante», señala Aubert. «Por supuesto, te gustaría que les gusten porque son idealistas. Todos piensan que tienen razón, pero están haciendo algo mal».

También hay paralelos con los CEO corporativos aparentemente sin escrúpulos. La historia se vuelve más complicada a medida que se desarrolla y, en última instancia, todos enfrentan el mismo problema, agrega Aubert.

«No hay mala compra o buen tipo en la historia», enfatiza Brett, y señala que los espectadores serán desafiados por el hecho de que los protagonistas están haciendo algo muy malo en el secuestro de jóvenes, incluso posiblemente cometiendo terrorismo, mientras permanecen muy humanos, incluso aparentemente conmoviendo su comportamiento. «Esto es exactamente lo que amamos en el programa».

Los creadores también destacaron ese enigma al lanzar inicialmente el proyecto, recuerda Charlet. “Nos gustó decir que [it] Pregunta nuestra razón, nuestra moral y nuestra ética «.

Aubert agrega: «Fue muy interesante escribir una serie sobre las personas que hacen algo mal por una causa correcta. Creo que fue lo mismo para los actores, y creo que eso nos unió».

«Y nos gusta decir también que no es una historia real … todavía», bromea Charlet.

Es probable que el alcance transfronterizo de la serie, incluido el papel de las corporaciones internacionales de petróleo, químicos y financieros en la crisis climática, atraiga un fuerte interés mundial. De hecho, ZDF fue la primera emisora ​​en abordar el proyecto. Además del talento francés, incluidos Léo Legrand, Marie Colomb, Gaël Langouet, Matéo Paitel y Natacha Lindinger, el elenco presenta a los actores alemanes, españoles y británicos en papeles clave, entre ellos Benno Fürmann, Catalina del Rosario, Jonathan Nyati, se atenta a la voluntad («Dunkirk»), Alvshäfer («The» The «The» The «The» The «The» The «The» The «The» The «The» The «The» The «The» The «the Light», «The» The «the Light», «The» The «the Light»), «The» the Light «),» The «The» The «the Light»), «The» the Light «),» The «The» The «The» The «the Light» «),»), «»), «),»), «),» Pollmann.

«Desde un punto de vista creativo, era obvio al principio cuando comenzamos a reflexionar sobre el programa, que no podía ser francés, que tuvimos que hablar sobre toda Europa, porque el problema del cambio climático no tiene frontera «, señala Aubert.» Y ahora se ha vuelto universal «.

«After Us» fue filmado en la pintoresca región de Auverne-Rhône-Alpes de Francia, incluidas las ubicaciones en Annecy y sus alrededores, el valle de Grésivaudan en Isère, Haute-Savoie y Lyon.