Derecho a ser amenazado con ser podado, la migración retirada del fondo de pensiones de Trakindo Utama, rechazado

Yakarta, Viva – Cientos de beneficiarios mensuales retirados participantes en el programa de pensiones para beneficios definidos (PPMP) PT Trakindo Utama rechazar la migración de la gestión de fondos de pensiones se transfiere a seguro.

Pt Trakindo Utama retirado evalúa la migración de la gestión de fondos de pensiones de Fondo de pensiones PT Trakindo Utama (DPPTTU) al seguro es muy perjudicial para los jubilados.

El presidente de la Asociación de Pensiones de Pensiones de Pensiones de PT Trakindo Utama, Windra Permana, estuvo acompañado por el Equipo 11 (once) como representante de una retirada de retiro en toda Indonesia, explicó que muchos derechos de jubilación no se cumplieron con el esquema de gestión de fondos de pensiones a través del seguro.

«Entonces, ellos (los gerentes de DPPTTU) planearon los derechos de jubilación que han recibido la jubilación para ser transferidos al seguro», dijo después de la socialización de la sesión de migración del Fondo de Pensiones PT Trakindo Utama que se celebró en el Hotel Mercure en Yakarta, el viernes 29 de agosto de 2025.

El evento de socialización fue difícil, la jubilación presente declaró la actitud de rechazo del plan de migración para la gestión de los fondos de pensiones a través del seguro.

De hecho, una serie de jubilados desplegaron pancartas en el evento de socialización celebrado en el hotel.

«DPTU no es acogedor, seguro sin efectivo, sí», escribió un comunicado en el banner declarado en el evento.

Windra explicó que en el evento de socialización, la mayoría de los jubilados eligieron huelgas y acordó rechazar la gestión de los fondos de pensiones administrados por el seguro.

En su declaración, un esquema de pago de pensiones mensual de toda la vida del seguro no es el mismo que actualmente dio DPPTTU.

«Es decir, si los participantes murieron, los herederos recibirán el 60% de los pagos mensuales de pensiones, y así sucesivamente, por lo que hay una reducción en los beneficios para los participantes retirados», dijo Windra.

Luego, el pago al heredero del seguro si los participantes murieron solo si el saldo de la anualidad todavía está allí.

Además, Windra continúa explicó que el esquema de desembolso inicial (retiro) sobre la opción de seguro no pudo tomarse el 100% de los fondos restantes.

«Y una multa estará sujeta al 4.5% (7 a 12 meses) o 1% (13 meses y así sucesivamente», dijo.

Por lo tanto, Windra y 400 cientos de jubilados acordaron rechazar la migración de la gestión de fondos de pensiones al seguro.

Solicitud de jubilados en lugar de primas otorgadas al seguro, es mejor entregarlo directamente a cada jubilación en efectivo para elegir el seguro personal.

«Bueno, decimos, no podemos aceptar esto, por lo que, debido a que nuestras aspiraciones aquí son, en lugar de desviar, cuentan, cuántas primas quieren ser desviadas al seguro. Simplemente nos encantan, inmediatamente retrasarnos», suplicó.

Acuerdo de consenso

Además, Edwin Soentoro, uno de los representantes que luchó por los derechos de jubilación, esperaba que se produjeran deliberaciones en el proceso de migración para la administración de fondos de pensiones al seguro que se planeó comenzar el 1 de septiembre de 2025.

«Encontramos una solución juntos. El punto es que no hay nuestros derechos reducidos de lo que es actualmente», dijo.

«Debido a que las opciones actuales son, nuestros derechos están muy reducidos, muy reducidos. No queremos ser así. Queremos un buen acuerdo, por lo tanto.

Edwin Soentoro dijo que era una parte retirada de la familia extendida de Pt Trakindo Utama.

«El fundador es muy bueno, somos muy respetuosos con el fundador, queremos discutir, lah, buscar, encontrar soluciones que se puedan encontrar juntos», dijo.

Mientras tanto, el director PPMP de PT Trakindo Utama, Ferry M Butar-Butar explicó que su partido intentó acomodar las aspiraciones de cientos de jubilados repartidos por Indonesia.

«Por supuesto, esto requiere esfuerzo, y hemos rezado para que nuestros corazones y mentes sean lo suficientemente abiertos como para hacerlo», dijo.