¡Depravado! Un hombre acosa a una mujer que está rezando

Bandar Lampung, VIVA – Un acto depravado fue realizado por un desconocido contra una mujer que se encontraba realizando culto oración La oración del mediodía en una mezquita de Bandar Lampung se volvió viral en las redes sociales. En una grabación de CCTV que circula en las redes sociales, inicialmente se mostraba a una mujer realizando las oraciones del mediodía.

Sin embargo, cuando la mujer estaba en estado de postración, apareció un hombre que venía por detrás. Luego, el hombre asfixió a la víctima y luego la abrazó de frente. En ese momento, la víctima se defendió y gritó pidiendo ayuda.

Luego, el perpetrador cometió actos de violencia, golpeando a la víctima en la cabeza varias veces antes de finalmente huir después de que apareció alguien que quería realizar la oración del mediodía.

Según una transmisión en YouTube de TvOne News basada en el testimonio de un testigo, Munriwati, antes de llevar a cabo su acto depravado, fingió estar durmiendo en la mezquita.

«Inicialmente el objetivo era orar. Entonces escuché a alguien con dolor que venía de adentro, pensé que era un niño. Cuando (entré) resultó que la persona gritaba ‘tu estrella’, dije. Inmediatamente salí, lo eché, porque este niño (la víctima) estaba a punto de desmayarse, volví a entrar y cuando llegué», dijo el testigo.

Los testigos revelaron que el incidente ocurrió después de las oraciones del viernes del 31 de octubre de 2025. Según información del marbot de la mezquita, el perpetrador fingió estar durmiendo en la mezquita antes de finalmente llevar a cabo su acto depravado cuando la mezquita estaba en silencio.

«Después del viernes, Marbot dijo que allí fingió estar durmiendo. El autor se quitó la ropa, se dejó el sombrero y el teléfono móvil. Llevaba pantalones cortos, se quitó la camisa y se cubrió la cabeza», dijo.

Mientras tanto, la víctima se sintió débil durante el incidente y casi se desmaya luego del incidente que le sucedió en ese momento.

«Debilitada porque tenía la boca tapada, recibió un golpe en la cabeza. Entonces la madre rescató a la niña. Debilitada, la madre la llevó a la tienda», dijo Murniawati.

El perpetrador, que se escapó después de ser atrapado con las manos en la masa por testigos, fue golpeado por la turba antes de finalmente ser arrestado en la policía de Telukbetung Selatan, Bandar Lampung.

«Los residentes lo habían asegurado, ayer fueron golpeados», dijo un testigo.