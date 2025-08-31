¡Depravado! Profesor de deportes en Labuhanbatu Selatan contrató a 23 estudiantes de escuela primaria

Yakarta, Viva – El Ministro de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil Arifah Fauzi condenó casos de presunta violencia sexual cometida por una persona gurú contra 23 alumno Escuela Primaria (SD) en la regencia Labuhanbatu selatánSumatra del Norte.

«Kemenpppa condenó casos de violencia sexual presuntamente llevados a cabo por maestros en 23 estudiantes de primaria en Labuhanbatu Selatan», dijo el domingo el ministro de PPPA, Arifah Fauzi, en Yakarta.

Dijo que alentó a la policía a investigar inmediatamente este caso y arrestar a presuntos perpetradores que todavía estaban en libertad.



Ilustración del acoso sexual

«Pedimos a la policía que pueda llevar a cabo un proceso legal claro sin tolerancia. Indonesia tiene un acto penal de violencia sexual (ley de TPKS) que en este caso es un delito ordinario, el proceso legal puede procesarse sin quejas de las víctimas o familias de las víctimas», dijo Arifah Fauzi.

El ministro Arifatul Choiri Fauzi enfatizó que la violencia sexual en las instituciones educativas no puede ser tolerada porque el entorno escolar y los maestros deberían ser un lugar seguro para los niños.

El supuesto caso surgió después de que cinco padres informaron actos de violencia sexual cometidas por la Ley de Actores (31) que trabajaron como maestros deporte En una de las escuelas primarias del Distrito Labuhanbatu Selatan.

Se cree que el acto de violencia sexual tuvo lugar desde agosto de 2024. El incidente ocurrió durante la lección.

Por sus acciones, los presuntos perpetradores podrían ser acusados ​​de delitos penales de niños como regulado en el artículo 76E de la ley número 35 de 2014 con respecto a la protección infantil, con la amenaza de prisión de hasta 15 años y una multa máxima de Rp5 mil millones.

La sentencia puede acordarse a un tercio porque los perpetradores son educadores e involucran a más de un niño como víctimas.

Además de la oración principal, los perpetradores también pueden estar sujetos a sanciones adicionales en forma de anuncios de identidad, rehabilitación e instalación de detectores electrónicos, según lo regulado en el Artículo 82, el párrafo (5) y (6) la ley número 17 de 2016 en relación con la segunda enmienda a la ley número 23 de 2002 sobre la protección infantil. (Hormiga)