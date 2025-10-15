¡Depravado! Padrastro en Banjar viola a niña durante 12 años, la razón es que su esposa está nuevamente en prisión por casos de drogas

BanjarmasinVIVA – Se produjeron casos de violencia sexual contra niños en Kalimantan del Sur. A padrastro con las iniciales FF (35) fue arrestado por el equipo conjunto de Opsnal Policía de Banjarla Unidad de Resmob de la Policía de Banjarbaru y la Unidad de Seguridad y Seguridad de la Policía de Banjarbaru.

El hombre que trabaja como empresario fue arrestado porque era sospechoso de cometer forzado hacia su hijo continuo que todavía tenía 12 años.

El jefe de policía de Banjar, AKBP, Dr. Fadli, dijo que el cruel incidente ocurrió el sábado 6 de septiembre de 2025 alrededor de las 18:00 WITA en una casa en el distrito de Sungai Tabuk, Banjar Regency. La víctima tiene las iniciales YA, un estudiante que vive en el distrito central de Banjarmasin.

«Este incidente violento ocurrió el sábado (9/6) por la tarde, alrededor de las 18:00 WITA en una casa ubicada en el distrito de Sungai Tabuk, Banjar Regency», dijo AKBP Fadli en Martapura, Banjar Regency, el miércoles 15 de octubre de 2025, citado por Antara.

Después de enterarse de este incidente, la familia de la víctima denunció el incidente al SPKT de la policía de Banjar el 25 de septiembre de 2025. La policía inmediatamente dio seguimiento al informe llevando a cabo una investigación intensiva.

Como resultado, el equipo conjunto recibió información de que el perpetrador se escondía alrededor de Jalan Rawasari 10, aldea Teluk Dalam, distrito central de Banjarmasin. El martes 14 de octubre de 2025, los agentes se trasladaron rápidamente al lugar y lograron arrestar al sospechoso sin resistencia.

Luego, el perpetrador fue llevado a la Unidad de Protección de Mujeres y Niños (PPA) de la policía de Banjar para ser sometido a más exámenes y procedimientos legales.

El jefe de policía de Banjar, AKBP Fadli, enfatizó que su partido está comprometido a investigar a fondo todas las formas de violencia contra los niños. También hizo un llamado a la ciudadanía a no tener miedo de denunciar si conocen incidentes similares.

«Estamos comprometidos a investigar a fondo los casos de violencia contra niños y pedimos al público que no dude en informar si conoce incidentes similares en aras de proteger a los niños en la jurisdicción de la policía de Banjar», subrayó.

Durante el interrogatorio, el sospechoso admitió que tuvo el corazón para llevar a cabo este acto depravado porque su esposa estaba en prisión por un caso de drogas.

Como resultado de sus acciones, FF fue acusado en virtud del artículo 81 de la Ley Número 17 de 2016 sobre Protección de la Infancia, que es la segunda enmienda de la Ley Número 23 de 2002, con amenaza de prisión de 5 a 15 años y una multa máxima de 5 mil millones de IDR.