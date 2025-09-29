¡Depravado! Obsceno Ustaz en Bekasi obligó a su hijo adoptivo a hacer un video mientras se bañaba hasta que orina

Regencia BekasiVIVA – Ustaz obsceno El llamado Masturo Rohili aparentemente no solo molestó a su hijo adoptivo con las iniciales ZA.

Investigar una calibración, el autor (Masturo) también le pidió a la víctima (ZA) que hiciera video Si se está bañando. Esto fue revelado por el jefe de policía de Bekasi Regency, el comisionado de policía Mustofa.

«El sospechoso a menudo pide videos de imágenes de video cuando realiza actividades de baño», dijo, el lunes 29 de septiembre de 2025.

Jefe de Policía del Distrito de Bekasi (delantero a la izquierda) y Kasat (al lado de los Kapolres)

Mientras tanto, jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía del Distrito de Bekasi, AJU, Comisionado Jefe de Policía Agta Wijaya agregó, los perpetradores también pidieron a la víctima que grabara el video cuando estaba orinando.

«O está orinando. Donde se envía el video si la víctima pide dinero para las necesidades de la víctima al publicar», dijo AGTA.

Anteriormente informó, Viral en las redes sociales de Instagram, un estudiante en Bekasi Regency, afirmó ser abusado de ser abusado por su padre adoptivo desde la escuela secundaria.

Uno de ellos fue publicado por la cuenta de Instagram @infojktku. Sin embargo, la estudiante incluso fue acusada de su madre adoptiva burlándose de su padre adoptivo cuando ahora era valiente para hablar de lo que experimentó. Se dijo que el hombre que se convirtió en el padre adoptivo de la víctima era un clérigo bien conocido.

«El propósito de la víctima se atreve a hablar para que no haya otras víctimas», fue citado de la cuenta, el jueves 25 de septiembre de 2025.