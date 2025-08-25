¡Depravado! Modos de la escuela adjunta de la escuela secundaria en estudiantes de Tangerang Cabuli

Kota MandargVIVA – El destino trágico debilita a los estudiantes SMP Iniciales RA. Cómo no, supuestamente fue abusado por su subdirector que tenía el SY inicial.

Padre La víctima también hizo un informe policial. El informe se recibió con el número LP/B/880/VI/2025/SPKT/Metro Tangerang City Police/Metro Jaya Regional Police, 25 de junio de 2025. La historia, la víctima y sus padres tuvieron las iniciales a la escuela después del examen de recuperación.

Luego, la víctima se encontró con el autor y fue dirigida a un espacio vacío. Esto fue revelado por el jefe de la Sección de Relaciones Públicas de la Policía de Metro de la Ciudad de Tangerang, el comisionado adjunto de la policía Prapto Lasono.

«Después de completar Remedial, los perpetradores le dijeron al periodista que trataría a un niño introvertido hipnotizado para que volviera a ser alegre», dijo, el lunes 25 de agosto de 2025.

Después de la aprobación de los padres de la víctima, el autor cerró la puerta y luego cerró los ojos de la víctima con una tela. Sus hombros fueron golpeados hasta medio consciente. Fue entonces cuando los perpetradores lanzaron sus acciones depravadas.

«Debido a que el periodista estaba preocupado, el periodista se asomó por la ventana y en ese momento vio que la víctima era supina y el autor estaba sentado mientras sus manos como Dhikr», dijo.

Pero S sospechaba debido a la cremallera abierta de la víctima. S entró en la habitación y luego invitó a la casa de la víctima. En el camino a casa, la víctima reveló lo que se experimentó.

La policía también confiscó pruebas como certificados de nacimiento, ropa de víctimas y almohadas de alfombra de oración que se sospechaba que eran una base para la víctima. La víctima Sudab se sometió a un repertum Post Mortem ET, pero no se encontraron lesiones. Entonces, la policía todavía está investigando.

«La evidencia de certificados de nacimiento, ropa de víctimas, almohadas y esteras de oración supuestamente se usa como base para las víctimas», dijo.