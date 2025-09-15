¡Depravado! Hombres en serdang bedagai sobrina cabuli con sapu lidi

Mientras, viva – Un hombre con las iniciales iy (32), un residente del distrito de Dolok Masihul en la regencia Serdang Bedagai, detenido La policía por molestar a su propio sobrino que todavía tiene tres años.

Este incidente ocurrió a fines de agosto de 2025. Los perpetradores incluso llevaron a cabo la acción depravada al apuñalar los palos de la escoba en los genitales de la víctima, hasta que la víctima sintió un dolor extraordinario durante el orinado.

Este caso se reveló cuando el padre de la víctima eligió a su hijo en la casa de la abuela. Actor que es tío Se sabe que la víctima vive juntos en la casa.

Cuando estaba a punto de ser escoltado al baño, la víctima de repente gritó de dolor. Después de que le preguntaran, la víctima afirmó que sus genitales fueron apuñalados usando una escoba de su tío.

Al obtener esa confesión, el padre de la víctima inmediatamente trajo a su hijo e hizo un informe a la estación de policía regional Serdang Bedagai.

Jefe de la Protección de Mujeres y Niños (PPA) de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Serdang Bedagai, IPDA Dhyka, dijo que los perpetradores molestaron a la víctima usando un palo, que luego se puso en los genitales de la víctima.

«Se sospecha que el autor hizo esto (acoso«Esto se debe a que es activo en el uso de drogas de metanfetamina», dijo Ipda Dhyka

Los perpetradores fueron arrestados después de esconderse durante más de un mes en varios lugares, IY finalmente fue arrestado por la policía.

Por sus acciones, los perpetradores fueron acusados ​​de artículos en capas basados ​​en la Ley de Protección Infantil de 2002. La amenaza de esperar un máximo de 15 años de prisión y una multa de hasta Rp5 mil millones.