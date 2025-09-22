Depositar las flores disminuyó, Purbaya admite haber protestado contra Hotman Paris

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa admitió que tuvo tiempo protestado por un famoso abogado, Hotman ParísDebido al declive depósito de interés.

Leer también: La economía global comenzó a recuperarse, Purbaya: Ayer teníamos miedo, ahora debería ser valiente



Esto está en línea con la financiación de RP 200 billones para la fiesta bancaria, lo que causa una disminución en los fondos o costo del fondo y respaldado por un aumento de la liquidez bancaria.

«Pak Hotman Paris protestó conmigo hoy. Cuando extendió su depósito, Bunga terminó abajoFue una pérdida, dijo, «dijo Purbaya en nuestra conferencia de prensa de APBN en septiembre de 2025 en la oficina del Ministerio de Finanzas, Yakarta, el lunes 22 de septiembre de 2025.

Leer también: Purbaya llama a los economistas que dudan del crecimiento económico El 5.12 por ciento no entiende el cálculo





Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, nuestra edición APBN septiembre de 2025 Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Sin embargo, Purbaya admitió que era su objetivo desde el principio, cuando decidió inyectar fondos de RP 200 billones en bancos para impulsar las ruedas económicas a través del desembolso crediticio.

Leer también: Purbaya informando el déficit APBN de RP 321.6 billones a agosto de 2025



Esperaba que esta política pudiera alentar a las personas a gastar su dinero, alentando así la facturación de la economía nacional.

«Porque es mi objetivo, para que esté comprando nuevamente y la economía de la carretera. Así que esa es una confirmación de que nuestra política comienza a caminar», dijo Purbaya.

También cree que el consumo y la inversión aumentarán, por lo que esta política también tendrá un efecto multiplicado en el crecimiento económico y los resultados serán más significativos.

«Este es el 80 por ciento del interés de referencia de BI, y no debe ser utilizado (por el banco) para las compras SBN. El tenor de 6 meses puede extenderse, por lo que en realidad no hay tenor», dijo Purbaya.

«Entonces, si el banco pregunta, si podemos extender, a largo plazo, es posible. Los cuidaré para que sean interrumpidos», dijo.