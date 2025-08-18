‘Departamento Q ‘Renovado para la temporada 2 en Netflix

Netflix ha renovado «Departamento Q«Para una segunda temporada.

La serie está protagonizada por Matthew Goode como Carl Morck, un inspector jefe de detectives en Edimburgo. Según el Logline oficial, Carl «es un policía brillante pero un colega terrible», que sobrevive a un tiroteo que mata a un joven oficial político y paraliza a su compañero. Traumatizado, está relegado para convertirse en el único miembro de la unidad de casos fríos del departamento de policía, pero inesperadamente «comienza a construir una pandilla de waifs y callejeros que tienen todo que probar». Juntos, comienzan a desentrañar el caso del fiscal desaparecido Merritt Lingard (Chloe Pirrie). Alexej Manvelov, Kelly MacDonald y Leah Byrne protagonizan junto a Goode y Pirrie.

«Dept. Q» se basa en la serie de novelas criminales de Jussi Adler-Olsen «Departamento Q». La temporada 1 se estrenó en mayo y generalmente fue bien recibida, anotando un 88% en Rotten Tomatoes y pasando seis semanas en el Top 10 de Netflix.

Scott Frank escribe y dirige la serie, y se desempeña como productor ejecutivo junto a Rob Bullock a través de Pictures de la orilla izquierda y Charlotte Moore. Mona Qureshi y Manda Levin son los ejecutivos que supervisan para Netflix. Al igual que la primera temporada, la temporada 2 se disparará en Edimburgo.

«Estamos ansiosos por regresar a Carl Morck y su banda de gloriosos inadaptados en ‘Departamento Q'», dijeron Qureshi y Manda Levin en un comunicado. «Scott Frank nos trajo la mejor narración de historias de su clase y el público emocionado de Netflix en todo el mundo. No podemos esperar a ver qué descubren Morck y la pandilla en la temporada 2 … Edimburgo, estamos de vuelta».

«Entonces, estamos bajando al ‘Departamento Q para una segunda temporada’. En las imágenes de la orilla izquierda esperamos nerviosamente lo que Scott tiene reservado para su alter ego Carl Morck, y los otros miembros que permiten a los miembros del equipo do-lally ”, dijo Bullock. «Saludamos el coraje de Netflix para dejarlos perder una vez más».

«Estoy agradecido con la gente de Netflix, así como nuestro brillante elenco y el equipo, por una vez más arriesgando sus carreras para habilitar mi locura», dijo Frank.

«Me gustaría agradecer a Netflix por darnos la oportunidad de investigar más a fondo las historias de Departamento Q», dijo Goode. «Tenemos un elenco y un equipo maravillosos, encabezados por nuestro genio residente Scott Frank. ¡No puedo esperar para leer lo que proviene de su pluma mágica!»