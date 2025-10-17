Departamento de Bomberos de Delhi en alerta por Diwali; 17 vehículos de reserva desplegados en medio de altas







Antes del festival Diwali, Delhi Departamento de Bomberos ha intensificado su preparación para hacer frente a incidentes relacionados con incendios en toda la capital nacional. El subdirector de bomberos, AK Malik, dijo: «Diwali es una fiesta tan grande que incluso sin galletas saladas recibimos muchas llamadas. Porque ese día la carga eléctrica es bastante alta».

Y añadió: «Nuestra preparación para esto es que hemos identificado 17 lugares donde hemos estacionado los vehículos. Debido a que tenemos problemas de tráfico, es temporada de festivales. Hay mucho tráfico en las carreteras. Nuestro tiempo de aproximación aumenta. Para reducirlo, hemos desplegado diecisiete vehículos de reserva. Además, 24 de nuestros vehículos ya están desplegados las 24 horas».

Malik dijo además: «Ya hemos dado instrucciones al personal. Hemos cancelado todos los días festivos de dos días. Ninguno de nuestro personal está de licencia. Todos estarán de servicio los días 19 y 20». Mientras tanto, tras la orden provisional del Tribunal Supremo que permitía la venta y el uso restringidos de galletas verdes en Delhi, el Gobierno de Delhi, bajo el liderazgo del Ministro Principal Rekha Guptaha actuado rápidamente para garantizar celebraciones responsables durante Diwali.

«Esta decisión trae alivio a los residentes de Delhi que deseaban celebrar Diwali de la manera tradicional. Nuestro gobierno respeta los sentimientos religiosos y culturales de la gente, y hemos trabajado incansablemente para garantizar que puedan celebrar de manera responsable sin dañar el medio ambiente», dijo el Ministro de Medio Ambiente de Delhi, Manjinder Singh Sirsa.

Actuando inmediatamente después de la directiva del tribunal, Sirsa convocó reuniones consecutivas con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y minoristas certificados por PESO para poner en práctica las instrucciones de la Corte Suprema. Según un comunicado oficial, a las reuniones de coordinación de alto nivel asistieron el comisionado divisional Neeraj Semwal, el comisionado especial Ravindra YadavEl presidente del DPCC, Sandeep Kumar, y altos funcionarios de PESO, NEERI, MCD, NDMC y la policía de Delhi.

El Gobierno de Delhi seguirá supervisando los niveles de ICA del 14 al 25 de octubre a través del Comité de Control de la Contaminación de Delhi (DPCC) y presentará informes diarios a la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB) y al Tribunal, de conformidad con la directiva judicial.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente