Deolipa llama Novum solo demuestra que Adam Damiri no está involucrado en la corrupción de Asabri

Yakarta, Viva – El abogado mayor general (ret.) Adam Rachmat Damiri reveló una serie de nuevas pruebas o nuevo En la solicitud de revisión (PK) del caso de corrupción de PT Asabri (Persero).

Según el equipo legal, la evidencia mostró que Adam Damiri nunca se había enriquecido durante su mandato, por lo que no fue digno de ser condenado.

«Informe Novum finanzasMinistro de Religión de AGM, así como evidencia cuentaLas acciones y los dividendos son una fuerte evidencia de que nuestros clientes no valen la pena «, dijo la autoridad Adam Damiri, Deolupa humaraSábado 4 de octubre de 2025.

DeOolipa explicó que los estados financieros de PT Asabri en 2011-2015 fueron auditados por la firma de contabilidad pública (KAP) y el BPK aprobado en realidad mostró una tendencia positiva.

«Los ingresos de Asabri aumentaron de Rp1.56 billones en 2011 a Rp4.16 billones en 2015. La ganancia después de los impuestos también saltó de Rp76.4 mil millones a RP346.7 mil millones «, dijo.

No solo eso, se dice que el estado continúa recibiendo dividendos de cientos de miles de millones de rupias cada año depositados ante el Tesoro del Estado a través del Ministerio de SOES.

«Nunca hubo un hallazgo de BPK relacionado con el abuso financiero en ese período. La pérdida utilizada como base para el enjuiciamiento en realidad apareció después de que el liderazgo de Adam Damiri terminó», dijo.

Deolipa también destacó el hecho de que la pérdida utilizada como base para el enjuiciamiento en realidad apareció después de que Adam Damiri ya no sirvió. De hecho, el comprobante de la mutación de la cuenta muestra que no hay un flujo de fondos desde Asabri hasta la cuenta personal de Adam o su familia.

«Pero extrañamente, los ingresos fueron precisamente por el juez y el fiscal se contó como una ventaja personal que se enriqueció. A pesar de que la aceptación ocurrió después de que Adam Damiri se retiró», dijo.

Además, el equipo legal cuestionó las acciones de Asabri y los fondos mutuos y los fondos mutuos que aún daban beneficios, pero en cambio se llamaba perjudicial para el país. De hecho, Deolipa sospechaba que había una venta de acciones de la oficina del Fiscal General cuando las acciones aún estaban en confiscación.

«Ahora, ¿quién está autorizado a vender acciones si las acciones fueron confiscadas por los agentes de la ley en este caso la oficina del fiscal general? En realidad, el fiscal no estaba autorizado porque no era el área del fiscal», dijo.

Anteriormente informó, el ex director presidente de PT Asabri para el período 2012-2016, Adam Rachmat Damiri, planeó presentar una revisión (PK) a la Corte Suprema (MA) después de que fue sentenciado a 16 años de prisión en el nivel de casación relacionada con el caso de corrupción en la gestión de fondos de ASABRI.