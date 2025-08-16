Denzel Washington dice que no le importa cancelar la cultura

Denzel Washington tiene su propia opinión sobre el debate de la cultura de cancelación.
Mientras discutía su última película, «Más alto 2 más bajo,» con Noticias complejasel actor planteó la pregunta: «¿Qué significa eso: ser cancelado?» Cuando se le preguntó si alguna vez se preocupa por ser «cancelado».
Cuando el entrevistador le dijo, Jillian Hardeman-Webb, «significa que pierdes el apoyo público», respondió Washington: «¿A quién le importa?»
Sentado con un colaborador frecuente y director de «más bajo» más bajo » Spike LeeWashington continuó: «¿Qué hizo que el apoyo público fuera tan importante para empezar?»
Hardeman-Webb respondió que «los seguidores ahora son moneda», a lo que Washington respondió con una respuesta envalentonada.
«No me importa quién sigue a quién», dijo. «No puedes liderar y seguir al mismo tiempo, y no puedes seguir y liderar al mismo tiempo. No sigo a nadie. Sigo el Espíritu Celestial. Sigo a Dios, no sigo al hombre. Tengo fe en Dios. Tengo la esperanza en el hombre, pero miro a mi alrededor, no funciona tan bien».
Agregó: «No se puede cancelar si no se ha registrado. No se registre». Mientras se ríe y se estiraba los brazos, le dijo a Lee: «No me hagas comenzar. Sabes, el cofre se está volviendo apretado hablando de eso».
Teniendo una actitud similar, Lee agregó: «No podría importarme menos».
Esta no es la primera vez que Washington expresa cómo no se ve afectado por la opinión pública. En una conversación con el periodista Jake Hamilton en «Jake’s Takes», compartió el ganador del Oscar No le importa ganar premios de la Academia.
«No lo hago por los Oscar», dijo. «Realmente no me importan ese tipo de cosas».
Washington continuó: «He estado en esto mucho tiempo, y hay momentos en que gané, no debería haber ganado, no ganó, debería haber ganado. El hombre da el premio. Dios da la recompensa. No estoy tan interesado en los Oscar. La gente dice: ‘Bueno, ¿dónde lo guardas?’ Yo digo, ‘al lado del otro’ «.
«No me estoy presumiendo. Solo te estoy diciendo cómo me siento. En mi último día, no me va a hacer un poco de bien», terminó.