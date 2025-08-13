Denzel Washington dice que los Oscar no tienen valor: «No estoy interesado»

Denzel Washington tiene nueve nominaciones al premio de la Academia en su haber y dos victorias en el Oscar (mejor actor de apoyo para «Glory» y Mejor Actor para el «Día de Entrenamiento»), pero no da valor a tales hitos profesionales. En declaraciones a «Jake’s Takes» en su gira de prensa «más alta» más baja «, Washington dijo que ninguna decisión de actuación que toma en su carrera tiene que ver con ganar premios.

«No lo hago por Oscar. No me importan ese tipo de cosas «, dijo Washington.» He estado en esto mucho tiempo, y hay tiempo cuando gané y no debería haber ganado y luego no ganó y debería haber ganado. El hombre da el premio. Dios da la recompensa «.

Washington continuó: «No estoy tan interesado en los Oscar. La gente me pregunta: ‘¿Dónde lo guardo?’ Bueno, al lado del otro. [Oscars] no me voy a hacer un poco de bien «.

Justo a principios de este año, Washington fue considerado un gran desaire de los Oscar después de que no logró conseguir una nominación al mejor actor de apoyo para «Gladiator II». No es que a Washington le importara. Como le dijo sarcásticamente The New York Times Cuando se le preguntó sobre el desaire: «¿Me estás bromeando? Awww. Oh, estoy tan molesto. Estoy feliz por todo lo que hizo, y estoy feliz con lo que estoy haciendo».

No quedar atrapado en los premios ha sido durante mucho tiempo el mantra de Washington. Su coprotagonista del «Día de Entrenamiento», Ethan Hawke, apareció en «¿Quién habla con Chris Wallace?» El año pasado y recordó cómo Washington se inclinó hacia él cuando Hawke perdió al mejor actor de apoyo en la noche de los Oscar para decirle: «Es mejor que no ganes. Perder fue mejor».

«No quieres un premio para mejorar tu estatus. Desea mejorar el estatus de premio. Así piensa», dijo Hawke sobre el consejo de Washington en el momento. «Eso es de lo que estoy hablando de jugar con Babe Ruth. El Premio de la Academia tiene más poder, porque Denzel tiene una pareja. No elevó quién era él».

«Más alto 2 más bajo» se abre en teatros seleccionados el 15 de agosto de A24 y Apple Studios. La película estará disponible para transmitir en Apple TV+ a partir del 5 de septiembre. Vea la entrevista completa de Washington en «Jake’s Takes» en el video a continuación.