Denza es más que una simple marca de automóviles premium

Tangerang del Sur, VIVA – Denza continúa fortaleciendo su posición como líder en vehículos eléctricos premium en Indonesia a través de colaboraciones estratégicas y varios premios a lo largo de 2025. Este paso es parte de los esfuerzos para presentar una movilidad eléctrica de lujo que no solo enfatice el rendimiento, sino también valores que son relevantes para los estilos de vida modernos.

Para Denza, el lujo no sólo está presente en las características del vehículo, sino también en la experiencia de viaje y las interacciones diarias. Cada colaboración está seleccionada de manera seleccionada para abrir un espacio para el diálogo entre la movilidad eléctrica, la cultura, la creatividad y el lujo moderno.

La presencia de Denza en el mundo del estilo de vida, la hotelería, el arte y la cultura urbana muestra cómo esta marca es aceptada como parte del panorama de lujo moderno en Indonesia. Esto fortalece la identidad de Denza como símbolo de las aspiraciones y la calidad de vida cada vez mayores de hoy.

El compromiso de Denza con la sostenibilidad también se materializa a través de colaboraciones que tienen un impacto social. La colaboración con la Fundación Puteri Indonesia (YPI) muestra la armonía de los valores de inteligencia, elegancia y empoderamiento que invita a las generaciones más jóvenes a preocuparse más por el medio ambiente.

La participación de Denza en la Semana de la Moda de Yakarta 2025 confirma que el lujo del futuro es una combinación de tecnología, creatividad y responsabilidad. El principio de sostenibilidad también se puede ver en los diseñadores que priorizan los materiales naturales y reciclados en su proceso creativo.

«Denza no es sólo una marca de vehículos eléctricos, sigue representando un estilo de vida, valores y aspiraciones modernos», dijo Eagle Zhao, director presidente de PT BYD Motor Indonesia, citado por VIVA Otomotif en un comunicado oficial, el jueves 27 de noviembre de 2025.

Agregó que la colaboración a lo largo de 2025 demuestra que la presencia de Denza es relevante no solo en la automoción, sino también en diversos sectores creativos y de lujo moderno.

Además de la colaboración, Denza también ganó una serie de premios que fortalecieron su posición en el segmento de vehículos eléctricos premium. La serie de premios incluye Auto del Año, Mejor EV MPV de alta gama, EV de lujo más inspirador del año, Mejor EV de lujo y Lanzamiento de auto nuevo favorito – Área Premium.

Este premio es una validación de la calidad del diseño, la tecnología y el confort que Denza presenta a los consumidores indonesios. Esta serie de apreciaciones también confirma los nuevos estándares de lujo e innovación que Denza está trayendo al mercado nacional.