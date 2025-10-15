Denunciar a Ahmad Dhani a la policía, Lita Gading: No Mercy

Jacarta – Drama jurídico entre psicólogos Lita Gading y músico y miembro de la RPD RI, Ahmad Dhanicada vez más caliente. Después de haber sido denunciada dos veces por Dhani, ahora era el turno de Lita de contraatacar.

lo intento informe Dhani’s Policía Metro JayaMiércoles 15 de octubre de 2025. La medida está representada por la autoridad de su ley, Syamsul Jahidin, quien insiste en que si informe Esto no es sólo una respuesta emocional, sino una forma de resistencia a la calumnia que, según se dice, va en detrimento del buen nombre de su cliente.

«Sí, relacionado con el informe de regreso. Este es un informe sobre Ahmad Dhani de mi cliente, la señora Lita Gading», dijo Syamsul.

Según Syamsul, el informe se realizó bajo sospecha de difusión de calumnias, en virtud del artículo 311 del Código Penal junto con la Ley número 11 de 2008 sobre ITE (Información y Transacciones Electrónicas). Enfatizó que Lita no daría marcha atrás en lo más mínimo.

«Como dijo mi cliente, ni piedad ni perdón», afirmó.

Syamsul añadió que su partido también había preparado una serie de pruebas para reforzar el informe, incluido el contenido que supuestamente se distribuyó incorrectamente. Sin embargo, a las 20.50 horas, la policía de Metro Jaya no había recibido el informe.

Anteriormente se informó que el músico Ahmad Dhani denunció oficialmente a la policía a la psicóloga Lita Gading. El informe se relaciona con presuntas violaciones a la Ley de Protección a la Infancia y a la Ley de Información y Transacciones Electrónicas (ITE).

El informe de Dhani fue registrado en Polda Metro Jaya con el número LP/B/4750/7/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA, el jueves 10 de julio de 2025. En el informe, se alega que Lita Gading intimidó a la hija de Dhani, SA, que aún es menor de edad.

«Hemos denunciado oficialmente a una persona con las iniciales LG bajo sospecha de violar la Ley de Protección Infantil y ITE. Según nuestro estudio, los elementos criminales se han cumplido», dijo Aldwin Rahadian como abogado de Ahmad Dhani a los periodistas en la sede de la policía de Metro Jaya, el jueves 10 de julio de 2025.

Para su información, la psicóloga Lita Gading finalmente respondió a la declaración de Ahmad Dhani de que lo denunciaría a la policía. Estas son las consecuencias de un vídeo subido por Lita Gading en Instagram, que habla de Dhani y su familia.

Sin inmutarse, Lita Gading le pidió al músico que hiciera una introspección.