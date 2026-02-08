Dentro del viaje de las familias de los Patriots hacia el Super Bowl

Getty

Esta noche, todo está en juego. El Patriotas de Nueva Inglaterra chocar con el Halcones Marinos de Seattle en el Super Bowl LX en San Francisco. Para los jugadores, este es el sueño: el único disparo para levantar el Trofeo Lombardi, sumergirse en el confeti y celebrar un momento que define su carrera. ¿Y la mejor forma de saborearlo? Rodeado de las personas que más te importan.

Parker Elizabeth Henry, esposa del ala cerrada de los New England Patriots cazador henrydijo Información privilegiada sobre negocios que ella y los niños nunca se pierdan un partido en casa. ¿Juegos fuera de casa? Esa es una historia diferente. NFL las familias no pueden simplemente subirse a los vuelos del equipo o alojarse en los hoteles del equipo: la logística recae enteramente sobre ellos.

¿Pero el Super Bowl? Ese es un juego de pelota completamente diferente. Todos están dentro. Los reflectores, el confeti, la celebración: la familia y los amigos primero, incluso en el escenario más grande del fútbol.

Cómo organizan los patriotas el viaje

En incógnita (anteriormente Twitter), los Patriots publicaron un video que explica cómo un equipo de la NFL coordina los viajes de amigos y familiares al Super Bowl.

Al principio, esto puede parecer fácil. Esta semana, el equipo tuvo que llevar a más de 300 familiares y amigos hasta San Francisco. Esta misión recayó en Halle Ross, Coordinadora de Servicios Familiares y Participación en el Fútbol Americano de la NFL.

Ross tiene un papel muy específico con los New England Patriots. Ella se ocupa de los jugadores, los entrenadores y de todo el personal de fútbol, ​​así como de sus familias. Ella es el contacto de referencia en las trincheras para todos los involucrados, brinda a las familias toda la información que necesitan y se asegura de que estén completamente atendidos.

Entonces, ¿cómo se desarrolla el viaje? Durante la semana del Super Bowl, las familias y amigos de la organización fueron llevados a San Francisco en un chárter privado, recorriendo la ciudad como un equipo irrumpiendo en el campo, listos para el enfrentamiento definitivo.

Los viajeros obtienen habitaciones reservadas en el hotel del equipo. Entonces, si quieren estar cerca de sus seres queridos durante este momento especial, a diferencia de un típico partido fuera de casa, realmente pueden hacerlo, explicó Halle Ross en el video.

Toda la planificación, todo el viaje, se reduce a un momento inolvidable en el campo.

Los jugadores pueden elegir a quién quieren traer

Pero, ¿cuántos familiares cercanos pueden realmente hacer el viaje? Básicamente, cada jugador recibe una cantidad determinada de boletos de un contingente, con la opción de comprar más. Los jugadores pueden elegir exactamente a quién quieren tener a su lado: socios, hijos, padres, hermanos, amigos o incluso conocidos. Depende totalmente de los jugadores con quienes quieran celebrar el que podría ser el mayor logro de sus carreras deportivas.

¿Y cuando se gana el Super Bowl? Luego, el campo se convierte en el escenario de una celebración intensa, pero cuidadosamente controlada, abierta a familiares y amigos cercanos. El acceso suele estar restringido a aquellos que tengan pases de campo especiales emitidos por el equipo. Familiares seleccionados, amigos cercanos y socios de jugadores y entrenadores pueden ingresar al campo para celebrar con los ganadores.

Es tradición que las familias se tomen fotografías bajo el confeti que cae, a menudo cerca de la zona de anotación o cerca de la presentación del Trofeo Lombardi. A menudo va seguido de la famosa declaración: «¡Me voy a Disney!».

Al final, el Super Bowl no se trata sólo del trofeo: se trata de compartir el triunfo, el confeti y los momentos inolvidables con las personas que más importan.