Dentro del documental ‘para atrapar un depredador’

«Mi vida puede ser horrible, pero al menos no estoy en la televisión».

Esa es una explicación para el atractivo masivo de «Para atrapar a un depredador«Presentado por un sujeto en»Depredadores«, Un nuevo documental sobre la sensación de la Media Media. La característica, que ahora se expande a los cines en todo el país después de abrir en Nueva York y Los Ángeles, proporciona una mirada expansiva e inquietante al segmento de» NBC Dateline «, que giró la televisión de realidad adictiva de las operaciones internas de pilotaje pedófilo.

«Catch a un depredador» tenía una fórmula simple. Cada episodio vio a un actor posar cuando era adolescente, descubriendo a un niño depredador en un entorno anónimo en línea antes de reunirlos para una reunión en persona. En el Rendezvous, Newsman Chris Hansen Y sus cámaras saldrían, se desarrollaría un interrogatorio, luego los policías harían un arresto. La serie solo duró tres años, pero su apasionante fusión de justicia vigilante y pseudo- «punk’d» gotcha-ism, todos entregados por el suave Hansen, capturaron a los ceitgeist y fomentó acólitos de por vida.

Cineasta de «depredadores» David Osit Había ido «para atrapar a un depredador» en el pasado antes de obtener acceso a imágenes sin editar: horas de interrogatorio de horas e ininterrumpidas que capturaron la verdad completa y fea de estos hombres confrontados con el hecho de que sus vidas tal como lo saben han sido diezmadas. En comparación con los ritmos de edición de «Dateline», estas imágenes más pesadas recordaron a OSCO de autores de cine lentos como Hou Hsiao-Hsien; Las imágenes no ajustadas por aire contienen una complejidad emocional espinosa que el verdadero contenido del crimen no suele permitir. A partir de ahí, la premisa del documental de Osit tomó forma.

«¿Qué pasaría si pudiera hacer una película sobre cómo los shows como ‘atrapar a un depredador’ nos alinean con algún sentido del bien y el mal por su naturaleza?» Él dice, hablando con Variedad sobre un zoom. «Todos queremos fábulas morales simples. Son fáciles de comercializar, fáciles de vender y fáciles de ver. No te piden nada».

El primer acto de «Predators» muestra cómo se hizo la salchicha en «Catch A Predator», con entrevistas de los antiguos actores de la serie, relatando el trabajo sucio de jugar en fantasías pedófilas. El documental se sumerge en las negociaciones morales de producir contenido de crimen verdadero, que se ha convertido en un pilar tan del espacio de no ficción como los superhéroes para los éxitos de taquilla. Es un asunto personal para Osit, quien ha incursionado como editor en verdadero crimen, ya que casi cualquier persona que se gane la vida en documentales debe hoy en día.

«En el verdadero crimen, no hay un interrogatorio de quién es malo y quién es bueno. Hay una elogio manifiesto de la policía como árbitro moral. Los malos son desviados. Los atrapan. Los malos se han ido. Eres una buena persona por ver el programa. Es muy aburrido para mí», dice Osit. «Mis problemas son ciertos para algunos documentos de izquierda también. No nos piden que pensemos muy duro en nuestras posiciones. Entramos enojados, nos dejamos enojados. Estamos afirmados y silo más en esa dirección».

El documental de Ose revela un alcance más grandioso a medida que avanza, descubriendo un mundo moderno de los imitadores de Internet de «atrapar a un depredador» que realizan sus propias operaciones vigilantes. Un tramo particularmente extraño implica un viaje con Skeeter Jean, un «imitador de Chris Hansen» a sí mismo que ha acumulado más de dos millones de suscriptores de YouTube que incorporan el formato de Dateline. Mientras tanto, el propio Hansen se cierne sobre los «depredadores» como una figura similar a Oz, un original todopoderoso discutido en tonos silenciosos que finalmente es probado por fraudulencia.

Mientras que «Predators» todavía está jugando teatralmente, Osit está particularmente entusiasmado con que ingrese al ecosistema de transmisión, donde puede convertir las mesas en un espectador desprevenido que busca obtener una verdadera solución del crimen.

«Es exactamente lo que quiero que haga la película. Espero que piensen que se trata de ‘atrapar a un depredador’ y que el resto es una sorpresa», dice Osit. «¿Qué tan genial es eso? Tener una experiencia inesperada durante el algoritmo de ver contenido».

Desde la apertura, este documental es Frank sobre el atractivo de «atrapar a un depredador», incluso cuando lo está interrogando. ¿Qué tan importante fue preservar el sorteo del programa en el documental?

Tuve que construir eso en la película. Algunos podrían leer esta película como una acusación de la audiencia, pero la primera persona que es acusada soy yo: el cineasta. No podría pedirle a una audiencia que considere su propia agencia que consume un verdadero crimen a menos que estuviera pidiendo a una audiencia que considere el enfoque ético de hacer esta película. ¿Los cazadores de depredadores y yo son tan diferentes? No estoy seguro. Ambos somos incentivados para hacer que nuestras historias sean más atractivas para que vea más personas. Este documental a menudo está haciendo lo mismo que «atrapar a un depredador» está haciendo. Si tiene un problema con uno, ¿dónde decide dónde termina ese problema cuando se trata del otro?

Te vuelves un tema a medida que se desarrolla el documental, apareciendo en la pantalla con más frecuencia. Esa inclinación comienza con un viaje que actúas con Skeeter Jean enfrentando a un presunto depredador. ¿Era esa experiencia diferente de lo que esperabas?

No lo pensé mucho hasta que estuve en la habitación y me sentí incómodo con el hecho de que estaba allí. En lo que respecta a los presuntos depredadores, verían el equipo de cámara de Skeet y verían el mío; Todos estamos haciendo lo mismo. Estaba contribuyendo a algo con lo que no estaba seguro de estar de acuerdo. Ves algo que sucede en cada documental, la solicitud de permiso de mi equipo para usar la semejanza de alguien, pero se siente absolutamente tensa. En ese momento, estoy tratando de diferenciarme de Skeet, pero no hay una gran diferencia en primer lugar. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que tenía que estar en la película; Para dar cualquier tipo de acusación de complicidad de la audiencia, tuve que examinar la mía.

La mayoría de los sujetos que entrevistas tienen una conexión con la serie, excepto el etnógrafo Mark de Rond, quien proporciona comentarios sobre las imágenes invisibles. ¿Cuándo decidió que el documental podría usar esa perspectiva más académica?

Estaba integrado con grupos de caza de depredadores en el Reino Unido y estaba escribiendo un libro sobre ellos. Tenía algunas de las mismas dudas morales sobre su trabajo que estaba teniendo sobre la filmación. Comencé a verlo como una voz del cineasta, antes de que yo mismo tuviera voz en la película. Era alguien que entrevisté desde el principio. También ayuda que sea europeo, dando la visión de un extraño de Estados Unidos. Es casi un aura de neutralidad: la forma en que los marcianos podrían vernos, con una tremenda cantidad de curiosidad y una falta de juicio.

¿Tuviste alguna dificultad para llegar a la gente para entrevistas?

No. Estoy seguro de que hubo algunas personas que estaban nerviosas, pero también es hace 20 años. Ha pasado mucho tiempo. La gente apreciaba que estaba abierto sobre lo que me interesaba, y correspondían esa apertura.

Dado que describe el documental como autointerrogativo, ¿ganó algo personalmente al hacer esta película?

Me ayudó a conectarme más con algunas ansiedades que tengo sobre lo que hago para vivir que nunca pude articular, como la eficacia de algunas películas que pretenden ser efectivas cuando se trata de crear conciencia. Algo que Ken Loach dijo, que siempre me ha encantado, es que «una película en el mejor de los casos solo puede agregar su voz a la indignación pública». Una película no puede ser un movimiento, pero puede enojarte y luego esa ira puede ayudarte a buscar un movimiento. Pero esa ira a veces te gira hacia adentro. Quería, si pudiera, hacer una película que no hiciera, que te dejara con provocaciones y desafíos y te sacó de la forma típica de que vemos algo.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.