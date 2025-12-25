Dentro de los planes de boda de Travis Kelce y Taylor Swift

Getty

Taylor Swift y Travis Kelce están oficialmente en modo de planificación de bodasy mientras La pareja ha mantenido muchos detalles en privado, han surgido suficientes para pintar una imagen clara de lo que podría convertirse en una de las bodas de celebridades más destacadas de los últimos tiempos.

Swift ha dicho abiertamente que nunca se obsesionó con la planificación de una boda hasta que conoció a la pareja adecuada. Ahora comprometida y disfrutando claramente del proceso, ha aceptado la emoción manteniendo el estrés al mínimo. “Sé es Será divertido planear» veloz dijo en “El show de Graham Norton» en octubre. “Porque creo que las únicas bodas estresantes son aquellas en las que tienes una pequeña cantidad y la gente está en la burbuja.”

Taylor Swift y Travis Kelce La fecha de la boda depende del fútbol

Kelce ha descrito la planificación de bodas como “el siguiente paso en todo.» En “nuevas alturas,» su disponibilidad en 2026 sigue sin estar claro en medio del rumor sobre la jubilación.

En un episodio de enero del “Nuevas alturas» En el podcast, Kelce admitió que el fútbol complica las bodas de otoño. “Mis amigos siempre lo hacen en verano.» dijo. “he He visto bodas en todas partes menos en el caer. Entonces, Soy No estoy seguro si el otoño es una buena temporada de bodas..«

Su hermano, Jason KelceLe recordó en broma que hay “cosas mucho más importantes que el fútbol”, aunque Jason y su esposa, Kylie Kelce, se casaron en abril de 2018 durante el NFL temporada baja.

Si Travis se retira después de la temporada 2025, el calendario se abre significativamenteCantamente. Eso podría permitirle a Swift acercarse a octubre, un mes que repetidamente ha dicho que ama. Si continúa jugando, la ventana más realista sería entre el Super Bowl en febrero y el campo de entrenamiento en julio.

Lugar de boda de lujo supuestamente cerrado

Varias fuentes dijeron Página seis que Swift está considerando Ocean House en Watch Hill, Rhode Island, para el sábado 13 de junio. 2026 ceremonia. Según el informe, Swift estaba tan comprometida con esa fecha ella pagó a una pareja que ya había reservado el lugar.

Ocean House es una propiedad AAA Five Diamond y posee una rara “triple estrella de Forbes» designación para su resort, spa y excelentes restaurantes COASTrestaurante. La ubicación frente al mar ofrece privacidad, lujo y suficiente espacio para una lista de invitados repleta de estrellas que, según se informa, incluye a Selena Gomez y Gigi Hadid como damas de honor.

Travis y taylor Fecha de la boda: numerología y detalles significativos

Swift ha dejado claro que las fechas le importan. Durante su aparición en agosto en “nuevas alturas,» ella compartió su amor por la numerología. “Amo numerología. Me encantan las matemáticas, me encantan las citas,» ella dijo. “Esas cosas me parecen muy divertidas.”

Ya sea que la rumoreada fecha de junio se cumpla o no, Swift se espera elegir un día lleno de significado personal. Su calendario de giras también tendrá en cuenta, especialmente porque los fanáticos esperan noticias sobre una posible gira de The Life of a Showgirl, lanzada el 3 de octubre.

Estilo De Boda, Moda n, y vestidos

veloz moda de boda se espera para equilibrar la elegancia clásica con giros sutiles. Los diseñadores frecuentemente asociados con su estilo incluyen a Oscar de la Renta, Elie Saab, Louis Vuitton, Zuhair Murad y J. Mendel. Vera Wang predijo previamente múltiples miradas y le dijo a los periodistas Swift “Estará en encaje de algún tipo.”

Después de la ceremonia, es probable que Swift se ponga un segundo vestido diseñado para bailar. En cuanto a Kelce, la moda es parte de su marca, aunque ha bromeado diciendo que usar pantalones cortos hasta el altar podría ser ir demasiado lejos.

Travis y taylor Boda: ¿Familia, amigos y un Jason Kelce sin camisa?

La familia será central en la celebración. Kelce hermano jason es ampliamente esperado para servir como padrino, con sus hijas potencialmente involucradas en la ceremonia. veloz Se espera que asistan Abigail Anderson, Selena Gomez e incluso Blake Lively y Ryan Reynolds, amigos de toda la vida, junto con veloz ahijados.

Jason ya ha advertido a los invitados que se preparen. En una entrevista del 22 de diciembre con WSJ. Revistabromeó, “Soy un invitado a la boda al que le gusta quitarse la camisa.» Añadió que su esposa no aprobaríarecordando un momento similar discutido en “Nuevas alturas.» «Ella dijo, ‘jason no te atreves,’« admitió.

Música, anillos y una celebración grande pero privada

Kelce confirmó el “Nuevas alturas» que la pareja prefiere la música en vivo. Swift ha bromeado diciendo que sería difícil para mantener a Ed Sheeran fuera del escenario. “Ed, si hay un escenario, lo sabes tu lo harás estar en ello,» dijo durante una entrevista en octubre con Éxitos de radio.

En cuanto a los anillos, Kelce propuso matrimonio con un diamante Old Mine Brilliant Cut diseñado por Kindred Lubeck de Artifex Fine Jewelry. Swift ha enfatizado que no quiere para recortar la lista de invitados. “Soy no voy a hacer eso,» ella dijo en “El show de Graham Norton.”

Si bien la boda en sí puede ser privada, los fanáticos de Swift probablemente puedan esperar vislumbres cuidadosamente seleccionados después. Como dijo la comediante Nikki Glaser ¡Y! Noticias, “Ella sólo quiere celebrar con toda su familia y amigos, y sel es tengo muchos de ellos.”