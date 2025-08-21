Dentro de la representación de Grace Van Patten de Amanda Knox

Es difícil comprender que Amanda Knox fue encarcelado por asesinato hace casi 20 años. La imagen que Knox evoca incluso hoy es una de una joven mixta estadounidense, vestida con jeans y faldas ondulantes, que viene los caminos antiguos de Perugia, Italia durante un término de estudio en el extranjero. Después del brutal asesinato de su compañera de cuarto Meredith Kercher, Knox y su novio Raffaele Sollecito fueron vilipendiados y luego encarcelados vilipendiados durante años por un crimen que no cometieron, mientras que los consumidores de medios de sangre disecaron su (a veces bastante extraño) dinámica. Grace Van PattenGiuseppe de Domenico en «The Twisted Tale of Amanda Knox»



Cortesía de Disney Grace Van Patten, una estrella en ascenso de 28 años cuya sutil confianza y cara emocional de póker la ha impulsado a la aclamación sobre la serie de Hulu «Tell Me Lies» había estado ansioso por interpretar a Knox desde 2016. Fue entonces cuando Netflix lanzó «Amanda Knox», un documental que examinó especificadamente las expectativas de HOMBER HOMBER BUIERTA en espacios públicos (inspirados en parte en parte, las cineas de cine, según los documentales de Hillary, por el Hillary Claynary. Van Patten contactó a sus agentes, solo que solo había sumergido un dedo del pie en el negocio del espectáculo, y dijo que si surgió la oportunidad, le gustaría interpretar a Knox. Casi una década después, esa llamada llegó, y Van Patten ahora protagoniza la serie original de Hulu «The Twisted Tale of Amanda Knox», que se estrenó el 20 de agosto. Una fascinante tick-tock de la matanza de Kercher y la respuesta en tiempo real de Knox, y las graves consecuencias que surgieron después, se desarrollan en ocho episodios de ansiedad. Van Patten alcanzó Variedad Para discutir la verdad sobre Knox, aprender italiano en menos de dos meses y la importante lección que ha aprendido sobre juzgar figuras públicas. Sé que esto se unió muy rápido, con usted obteniendo el papel después de algunos reparto anterior abandonó. ¿Cómo se sintió eso? Tenía miedo de eso en el momento, pero estoy agradecido, mirando hacia atrás, porque si tuviera más tiempo, digamos que menos tiempo era mejor, porque me empujó a trabajar muy duro. Tenía unos dos meses llenos de aprendizaje de italiano todos los días, hablando con Amanda y luego mi propia investigación: leer, mirar y escuchar todo lo que pude sobre ella. Cortesía de Victoria Stevens

¿Cuál fue su familiaridad con este caso antes de obtener la pieza?

Tenía alrededor de 11 años en el momento en que se convirtió [a news sensation]. Su nombre se quedó conmigo, y luego salió un documental en Netflix en 2016, y esa fue mi primera idea de toda esta tragedia. Estoy seguro de que estaba protegido de los detalles cuando era niño, pero recuerdo a este documento vívidamente. Fue fascinante, ver cuánto más había en su historia. Ella es una persona bastante distinta, Amanda, y yo estaba perdiendo cómo le sucedió todo esto. El doctor publicado en el momento en que acababa de comenzar a actuar. Llamé a mis agentes y dije: «Si hay todo lo que hay algo sobre Amanda Knox, eso sería una parte de sueño para mí». Es un momento de círculo completo en el que surgió este trabajo. Se siente bien.

Es notable cuánto trabajo hace un par simple de lentes de contacto para usted en esta serie. Te ves inquietantemente como Amanda a veces.

Realmente no me reconozco, y eso es algo que nunca he sentido antes de ver mi trabajo. Fue agradable, en cierto modo, porque siento que puedo ver el programa sin ser malo conmigo mismo. No soy yo. Puedo verlo de manera más objetiva.

Cortesía de Disney/Adrienn Tailor

¿Fue eso sentirse instantáneo, como tan pronto como las pruebas de cabello y maquillaje?

Por supuesto, los ojos azules realmente hicieron algo. El corte de pelo, un pequeño contorno en la nariz. Solo trato de hacer que mi cara se sienta más como la de ella sin impresionar. Era más específico con sus gestos, algo pequeño como una risa. Eso siempre ayuda a llegar a la esencia de alguien.

Me pregunto si ser arrojado a esta parte fue útil para el personaje: Amanda, obviamente, es alguien sumido en el caos de una sensación de crimen global.

Lo que pasa con Amanda es que ella es quien es en cada momento. Aprendiendo esto personalmente, se sintió como una pena que fuera una villana para ciertos rasgos y peculiaridades de personalidad. Todo eso usó contra ella en un momento loco en el que cualquier joven de 20 años no sabría actuar. Interpreté a alguien que estaba muy presente e impulsivo, completamente quién es. Entonces, sí, la velocidad probablemente me ayudó inconscientemente.

Habla sobre la primera vez que conociste a Amanda. Recuerdo que temblé. Estaba tan nervioso, esperando a Zoom. No sabía qué pensaría de todo esto, o de mí. Obviamente, sabía que ella era productora y quería ser parte del proceso. Lo que no sabía era su nivel de deseo de hablar de ella. [real life experience]. Cuando apareció en Zoom, fue un momento muy emotivo. No puedo explicarlo, pero me sentí instantáneamente conectado con ella y protectora. Ella no podría haber sido más abierta o vulnerable. A la mitad, tuve que parar y reconocer cuán jodidamente loca era nuestra situación. Ella es Amanda Knox, y la conozco de ella y leí sobre ella para siempre, y está hablando con esta actriz al azar a punto de interpretarla. Ella respondió a mis millones de preguntas, y se sintió como una colaboración instantánea. Ella es alguien que podría tener una desconfianza fácilmente en la humanidad, alguien cuya narración ha sido creada para su mayor vida. El hecho de que ella estaba dispuesta a confiar en mí se sintió genial. Cortesía de Disney/Andrea Miconi

¿Tuviste una idea de cuál es su relación ahora con esa parte de su vida? ¿Todavía tiene pesadillas? ¿Se cura de alguna manera?

No quiero hablar por ella, pero por lo que he presenciado, estoy realmente inspirado por cómo vive ahora. Ella es alguien que ha pasado por que su compañera de cuarto sea asesinada, por ser acusada de ello, a pasar cuatro años en prisión, estar fuera de él y seguir siendo examinado. Esa es una receta para el desastre, pero de alguna manera ha mantenido positividad y esperanza y no ha renunciado a tratar de recuperar su vida. Realmente lo ves en este programa.

Tienes una gran química con tu interés amoroso, o un interés amoroso desafortunado en el caso de Amanda, Giuseppe de Domenico. ¿Estoy seguro de que ayudó con tu italiano?

Todo el elenco hizo, fueron alentadores y solidarios. Pero Giuseppe, que interpreta a Raffaele, es muy increíble. Estaba tan presente, encerrado y dedicado. Es una persona tan hermosa.

Cortesía de Disney/Adrienn Tailor

Todos estamos obsesionados con su programa «Tell Me Lies», y ahora con esta serie Knox, su perfil se está haciendo más grande. ¿Algo en la historia de Amanda se sintió presentando su propia relación con la fama? No creo que se compare con lo que Amanda pasó, pero eso es algo que siempre me desanima sobre las celebridades. El hecho de que las personas entren en un trabajo porque les encanta actuar o dirigir o lo que sea, y se enfrenta a una especie de escrutinio y sufre la pérdida de una vida personal. Tienes cero control sobre lo que se dice sobre ti. Recuerdo haber filmado la primera escena en la que Amanda sale de la camioneta de la prisión para su primera fecha de juicio. Es la primera vez que ve este mar de personas que están enojadas con ella u obsesionadas con ella. Los extras realmente lo estaban dando el día, y no podía creer que alguien tuviera que pasar por esto, que esto era algo que realmente sucedió.

