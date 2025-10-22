Dentro de la F1, el acuerdo de streaming de Apple, el futuro de ‘Drive to Survive’ en Netflix

Para muchos estadounidenses, “Fórmula 1: Drive to Survive” de Netflix fue su introducción a la Fórmula 1 cuando debutó en 2019. Eso solo creció este año con “F1: La película” de Apple el largometraje dirigido por Brad Pitt que recaudó 629 millones de dólares en todo el mundo.

Así que cuando llegó el momento de F1 a elige un nuevo socio de transmisión – su acuerdo con ESPN finaliza a finales de 2025 después de ocho años – tuvieron conversaciones serias tanto con Netflix como Manzana TELEVISOR.

“[Netflix] Queríamos explorar algunas opciones, pero sentimos que no era del todo correcto”, dijo Ian Holmes, director de derechos de medios y creación de contenido de la F1. Variedad en el Gran Premio de Austin.

Desde entonces, Netflix se ha inclinado mucho hacia los eventos. Con solo 24 carreras al año, un número mucho menor en comparación con otros deportes estadounidenses como la NBA (1200 juegos de temporada regular) o la MLB (2430 juegos), algunas de las ideas no funcionaron para la F1, como dividir los derechos, con algunas carreras transmitiéndose en Netflix y otras en otras plataformas.

«Muchas de las conversaciones con muchos medios estadounidenses se dirigieron a la creación de paquetes, lo cual es mucho más común en este mercado que en casi cualquier otro lugar. De hecho, consideramos dividir la primera mitad de la temporada y la segunda mitad, o podríamos dividir las carreras de velocidad. Entramos en muchos detalles. Revisamos toda la estrategia y tratamos de mantener una mente abierta sobre lo que es mejor para el deporte», dijo Holmes. «Debido a que no tenemos miles de horas de contenido, pensamos en términos generales que si podemos tener un buen contendiente que quiera todo, podría ser mejor. Hay pros y contras de ambos enfoques, por lo que hubo discusiones bastante complejas, diferentes discusiones, dependiendo de con quién estaba».

Dicho esto, la relación con Netflix sigue siendo sólida, prometió Holmes, quien también se desempeña como productor ejecutivo de “Drive to Survive”. Cuando se estaba firmando el acuerdo con Apple, Holmes dice que a Eddy Cue, vicepresidente senior de servicios de Apple, se le preguntó precisamente sobre eso.

“Él dijo: ‘Es genial, me encanta ‘Drive to Survive’. Eso atrae fans, nosotros nos beneficiamos. Cuanto más hacemos, ellos se benefician’”, explicó. «Es una relación simbiótica».

El acuerdo de cinco años con Apple, fijado para 2026-3031, tomará todas las carreras que se transmitieron anteriormente en ESPN y las llevará al servicio de transmisión como parte de su suscripción de $ 12,99 al mes. Pero «hay una razón por la que algunas carreras el próximo año se realizarán frente al muro de pago», señala Holmes, consciente de que no todo el mundo está encantado de tener que pagar por otro servicio de streaming.

Aún así, la ventaja de Apple fue grande, especialmente por su alcance: desde Apple News y Fitness hasta Maps y Music, la Fórmula 1 está entusiasmada de trabajar con la compañía en nuevas colaboraciones. Además, la Fórmula 1 se promocionará dentro de las Apple Store físicas.

Como Variedad Según se informó, Apple pagará a la F1 alrededor de 150 millones de dólares al año, valorando el acuerdo en unos 750 millones de dólares.