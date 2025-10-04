Dentro de la escena de la ducha psicópata y más

Alerta de spoiler: Esta historia discute los desarrollos de la trama de «Monster: The Ed Gein Story«Actualmente transmitiendo en Netflix.

Después de las temporadas, perfilar a Jeffrey Dahmer y Lyle y Erik Menéndez, los fanáticos de la serie de antología de Netflix «Monster» ahora están viendo el exitoso asesino en serie de perfiles de la tercera temporada, Ed Gein. Interpretado por Charlie Hunnam, Gein es perseguido por su madre Augusta (Laurie Metcalf), incorporada por un interés amoroso oscuro, Adeline (Suzanna Son) e interactúa con víctimas como Bernice (Lesley Manville) y Evelyn (Addison Rae). Mientras tanto, sueña con el trabajo de Nazi Ilse Koch (Vicky Krieps), quien se rumoreaba que desataba a las víctimas judías y convirtió su piel en objetos como pantallas de lámparas. Intercalado con estas historias es el desarrollo de éxitos de terror como «Psicópata«Y» La masacre de la sierra de la cadena de Texas «, que se inspiraron en Gein.

Todo esto podría desmoronarse en manos menos capaces, pero Ryan Murphy e Ian Brennan fueron showrunners en la temporada, que fue escrito completamente por Brennan. Max Winkler es un productor ejecutivo esta temporada y dirigió seis de los ocho episodios. Un veterano de Murphy-Verse, Winkler también trabajó en «The Watcher», «American Horror Story», «American Horror Stories», «Feud: Capote vs. The Swans» y más. De hecho, 48 horas después de hablar con VariedadSe dirigía a trabajar en la próxima temporada de «Monster», protagonizada por Ella Beatty como Lizzie Borden.

Winkler desglosó muchas preguntas ardientes sobre «Monster: The Ed Gein Story», que incluye en profundidad sobre ese momento que rompe la cuarta pared, clavando la emocional escena final y, por supuesto, el número musical inspirado en «todo ese jazz».

Hay tantas historias en esta serie, entre los asesinatos de Ed, las interpretaciones de Hollywood sobre él, las fantasías de Ed y más. ¿Cómo trabajó con su DP y su equipo para asegurarse de que todo pareciera apropiado pero también se mezclara como un todo cohesivo?

Todo comenzó con Ryan llevando a Charlie y a mí a través de toda la visión de cómo quería que el programa fuera y se sintiera, y realmente hiciera la pregunta: «¿Quién es el monstruo?» ¿Es el sistema de salud estadounidense? ¿Es su madre, Augusta Gein? ¿Es Ed Gein? ¿Es Ilse Koch? ¿Son los cineastas quienes luego se inspiraron en esto? ¿Son los artistas los que hicieron los cómics fetichizando a Ilse Koch? ¿Son los cineastas los que luego tomaron lo que hizo Ed Gein, y luego Hitchcock quien lo puso en la cultura pop y cambió de películas y entretenimiento para siempre? Todavía estamos tratando de volver a ponerlo en la caja ahora, ya que ves personas en línea compartiendo videos de Charlie Kirk recibiendo un disparo, solo que te envían en Twitter sin previo aviso. Es tan grande y embriagador, pero todo estaba en las cabezas de Ryan e Ian desde el principio.

Entonces [cinematographer] Michael Bauman y yo pudimos realmente trazar los asesinatos exactamente, especialmente los asesinatos que están inspirados en la cultura pop; Siempre se suponía que se sentían más grandes que la vida y siempre fetichizados y reales. Cuando rehicimos la escena de la ducha «psicópata», siempre se suponía que era la versión de Hollywood de lo que realmente es. Ver a Janet Leigh matar es una cosa, pero en realidad lo que se sintió al poner a una mujer brutalmente asesinada en pantallas de cine y cómo la gente reaccionó a eso, y cuán profundamente molesto fue, y lo impactante que era entonces, y cuán desensibilizados estamos ahora … tratamos de darle a todo un lenguaje visual.

[Cinematographer] Carolina Costa, con quien había hecho mi película «Flower», e Ian hizo las cosas de «Texas Chain Saw». Tenían una inspiración de película independiente muy específica de 16 mm para todas las cosas de Texas. Y Bauman y yo estábamos realmente inspirados, extrañamente, «Capote», la película. En eso, el aislamiento es un monstruo. Este pobre hombre, que no había diagnosticado la esquizofrenia en estos paisajes gigantes con solo el viento y el maíz congelado, y nadie con quien hablar, una madre abusiva, un hermano que está en el Lam. Esos paisajes de «Days of Heaven» y «Capote» fueron realmente importantes para nosotros, solo sintiendo la inmensidad de lo pequeño que es y, sin embargo, cuando estás en su cabeza, cuán fuerte es su cerebro.

Hay tantos momentos oscuros para los actores. ¿Cuál es la mejor manera que usted, como director, puede ayudarlos en los días en que tienen sus escenas más intensas?

Por ejemplo, con la escena de Charlie, donde finalmente recibe su diagnóstico en el Episodio 7, estaba realmente preocupado por esa escena. Estábamos llegando hacia el final de nuestra producción, y Charlie perdió quizás 40 libras por esta parte, y no estaba comiendo. Estaba realmente en su cabeza, y estaba empezando a no dormir mucho. Creo que todos estábamos teniendo un bulto en la garganta, sintiendo que esto iba a terminar y preguntándonos si lo conseguimos. Cuando llegó esa parte, mi instinto era comenzar con la cobertura de Charlie, y que nunca necesitaríamos un ancho, solo jugemos todo en la cara de Charlie. Le pregunté si estaba listo para eso, y él dijo: «Sí». Hizo la toma que estaba en el programa, y ​​dije: «Vi lo que pasó para llegar allí justo antes de comenzar a disparar, y mientras sucedió, estaba en la habitación allí solo mirando, sosteniendo mis rodillas con un pequeño monitor, y tenía escalofríos». Y dije: «Corte», y todavía se sentía realmente emocional. Y vine y lo acaricié en la espalda y dije: «No necesitamos volver a ir si está bien contigo». Y él dijo: «Está bien». Entonces eso fue todo. Cualquiera sabría que lo habías obtenido en ese momento, sin importar quién eres, y no tener que decir: «Tenemos que ir de nuevo», solo porque en mi cabeza, «tenemos que ir de nuevo» lo mejor que podría haber hecho y simplemente confiar en el actor.

¿Hay algunas escenas o partes del programa que te parecieran especialmente difíciles de disparar?

Todo lo que sucedió en la nieve en Chicago en los pocos días más fríos del año. No puedo creer que las caras de los actores se hayan movido. Era -16 grados. Necesitábamos nieve. No parecía que fuera a nieve, y no podíamos permitirnos cubrir todo en la nieve con efectos visuales o con una máquina de nieve. Ese domingo nevó, y comenzamos a disparar ese lunes a las 6:30 de la mañana, y nos dio todo lo que necesitábamos.

Estaba muy contento con lo que llegamos con las emociones en el final, el tipo de momento de «todo ese jazz» en el que se enfrenta a lo que ha forjado. Todo lo que Ed Gein siempre quería era que su madre estuviera orgullosa de él, y llegar allí fue difícil. Disparamos todo en un día. Eso fue como un día de 17 o 18 horas. Al final, cuando dijimos Cut, todos se rompieron porque era nuestro segundo día de disparo en Chicago.

¿Piensas en la empatía de manera diferente después de trabajar en este proyecto?

Pienso en un tipo como Ed Gein, que siempre ha sido un bicho raro, un monstruo, un monstruo. Y en qué se interesa a Ryan, que es fascinante, es: «Bueno, ¿cómo llegaron a ser así? Desde el principio de los tiempos, los humanos han matado a las personas, y los humanos han hecho una mierda malvada. Lo estamos mirando hoy en las noticias todo el tiempo. Miramos las imágenes de cuerpos en el periódico, en el piloto, solo cuerpos apilados sobre cuerpos apilados sobre cuerpos. Él dice: «Parecen madera».

La deshumanización de los seres humanos es donde nos metemos en problemas reales, y dejamos de olvidar que cada vida es importante. Ahora, me cuesta más tener empatía por el personaje de Vicky. Me cuesta más tener empatía por el personaje de Laurie Metcalf. Pero tenía empatía por Ed Gein cuando investigué y entendí el tipo de abuso que había sufrido, el trauma generacional que había sufrido y lo solo que debe sentirse al tener estas voces en la cabeza y no saber de dónde vienen o con quién hablar con eso.

¿Cómo fue reinventar algunos de los momentos más emblemáticos de Hollywood, como la escena de la ducha de «Psycho»?

Nunca tratamos de pintarlos por números. Intentamos darle nuestro propio giro. La escena de la ducha es significativamente más brutal porque nuestra perspectiva es a través de Hitchcock, el monstruo por llevar esto a películas que no eran así antes. Así que me encantaron esos sets. Me encantó el joven actor interpretando a Anthony Perkins, Joey Pollari, quien creo que es increíble. Él mismo se sintió como un monstruo porque tenía estos sentimientos de ser un homosexual y no sabía con quién hablar sobre eso, y su propio terapeuta le dijo que debía obtener una lobotomía. Tengo una gran afinidad por las viejas películas de backlot, así que dispararlas … cada vez que puedas filmar a un grupo de chicos con disfraces de Gladiator, con ellos caminando tomando un almuerzo y fumar un cigarrillo, es un gran día de trabajo.

¿Podrías desglosar ED Breaking the Fourth Wall Moment cuando habla con la audiencia?

Con la invención de la televisión, es cuando Charlie mira en la cámara en la escena de Anthony Perkins y dice: «Eres el que no puede mirar hacia otro lado». Lo está entregando al espectador y diciendo: «¿Somos los monstruos porque estamos viendo esto?» Sé nosotros son porque lo estamos logrando. Pero nuestro punto de vista es que es la monetización y la fetichización de estas personas realmente jodidas, y es realmente embriagador.

¿Cómo desarrollaste el final de la serie?

La última toma de todo el espectáculo, con ellos en el porche, fue lo último que disparamos, y no tenía idea de que lo haríamos. Estábamos haciendo pequeños bits y bobs en Los Ángeles porque perdimos algunas cosas cuando nos fuimos a Chicago. No sé de dónde vino, pero solo dije: «Vamos al porche». Y solo sabía que «solo una madre podría amarte» debería ser la última línea de la serie, porque es solo un «capullo de rosa» por qué Ed hizo lo que hizo en nuestra versión. Y no sabíamos que lo íbamos a hacer. Michael Bauman, que es un genio literal y el DP que acaba de disparar «una batalla tras otra», hizo esa luz de la mañana que estaba todo en un escenario. Solo dije: «Quiero esa línea y te diré cuándo decirlo, Laurie». Los accesorios no estaban preparados, pero los hicimos una limonada, le dimos algo para tejer; creo que en realidad fue algo que él tejió que había traído de casa.

En cuanto a nuestro momento «All That Jazz», es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Lo que el final pregunta es: «Está bien, así que tal vez Ed estaba preocupado, y no es puramente malvado. Pero esto es lo que trajo». Al presentar a Ted Bundy, él era alguien que todos los asesinos podían estar de acuerdo era puro malvado: sin motivo, sin historia de fondo oscura, literalmente horrible. Realmente queríamos mostrar cómo era el mal puro. Filmamos eso de una manera totalmente diferente sin música, realmente oscuro. Siempre me reía cuando está teniendo esa secuencia de sueños y está viendo a todas esas personas y Charles Manson me gusta: «¡Tenemos Bundy, hijo de puta!» Estos chicos están tan jodidos, pero Ted Bundy está entonces Jodido que no se enfría con ellos.

El final fue que teníamos un coreógrafo de Chicago. Sabíamos lo que iba a ser la canción, y todos estaban muy cansados. Fue el final de nuestro rodaje. Era el cumpleaños de Charlie, solo por circunstancia. Fue un día salvaje y salvaje que probablemente fue el día más largo de disparos que he tenido. Y crédito a nuestro productor de línea, Louise Shore, cuya cabeza parecía que estaba a punto de explotar, pero ella sabía que necesitábamos hacerlo bien. Simplemente seguimos y nos aseguramos de tener hoteles para todos al lado del set para que la gente pudiera dormir allí, y seguimos disparando hasta que lo hicimos bien.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.