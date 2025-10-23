Dentro de la cena de ciencia ficción del infierno en FilmQuest

Claro, los extraterrestres son espeluznantes, pero ¿hay algo más aterrador que los encuentros incómodos con tus amigos y seres queridos? Esta idea inspiró a Jacob Lees Johnson a escribir, junto a Davey Morrison y Martha Duzett, la película “Veo el demonio”, que también dirigió.

«Estaba pensando en los puntos ciegos que tenemos en nuestras relaciones con amigos, con nuestros seres queridos y con nuestros cónyuges», dice. «A veces pensamos que sabemos exactamente quién es una persona, especialmente si la conocemos desde hace mucho tiempo. Pero vi algunas experiencias a mi alrededor en las que definitivamente ese no era el caso. Y es inquietante pensar: ‘Oh, en realidad no conocía a esta persona’, o ‘Esta persona pensó que me conocía, pero en realidad no es así'».

Sin desvelar los giros y vueltas de la película, “Demon” es la historia de Lucy (Alexis Zollicoffer), quien ve un evento celestial antes de entrar a su fiesta sorpresa de cumpleaños, y comienza a tener un momento cada vez más alucinatorio. La película independiente de terror de ciencia ficción debutó en el Festival de Cine Cinequest en marzo y ha recibido cálidas críticas del público en festivales como Grimmfest y Atlanta Horror Fest. El 23 de octubre, “Demon” dará inicio a la edición de este año. Búsqueda de película en Provo, Utah, que siempre selecciona una película realizada en el estado como estreno de la noche de estreno.

Zollicoffer dice que para entrar en las escenas filmadas de forma única con su grupo de amigos, tuvo que buscar respuestas y seguir la corriente del rodaje de la película independiente.

“Oré mucho acerca de ‘¿Qué está experimentando ella?’ y ‘¿Por qué se siente así?’”, dice Zollicoffer. «¿Cómo puedo ser lo más auténtico posible y realmente tratar de escuchar y recibir todo lo que todos hacen? Fue maravilloso porque improvisamos y fue un poco complicado, por lo que fue más fácil no solo estar esperando filas, sino estar siempre activo».

Dave Martínez, quien interpreta al misterioso fiestero Billy, está de acuerdo en que la película realmente prospera debido a la química íntima del elenco.

“Por mi parte estuve mucho sentado y escuchando, y viendo a todas estas personas reunirse y charlar entre tomas”, dice Martínez. «Estábamos creando algo que tenía el potencial de tener ese tipo de sentimiento y compañerismo que parecía realmente natural. Las personalidades simplemente funcionaban. Creo que ciertas cosas que el cine puede hacer, pero creo que hay algo realmente eléctrico en tener un grupo de amigos».

Martínez señala que la trama alucinante le ha brindado al público una experiencia cinematográfica para reflexionar verdaderamente.

“Es fantástico que la gente resuene y al mismo tiempo diga: ‘Estoy perplejo y emocionado’”, dice. «Es maravilloso tener ese tipo de reconocimiento y ver que esta hermosa película independiente comienza a tomar fuerza. Espero que llegue más lejos porque creo que tiene un atractivo más amplio, no solo por el arte que Jacob y el equipo aportaron, sino también por el espíritu comunicativo que posee al cuestionar las relaciones, y también por el dolor y los nuevos descubrimientos, y por estar absolutamente aterrorizado en el camino».

Las percepciones cambiantes y el guión retorcido crearon una experiencia actoral formidable para Zollicoffer, quien está nominada a Mejor Actriz en FilmQuest.

«Trabajé mucho con anticipación porque no me gusta perder el tiempo pensando en las cosas del día», dice. «Quiero saberlo ya, de modo que si hay más descubrimientos que hacer, ya estemos comenzando en el nivel diez, no en el nivel uno».

Johnson, que vive en Utah, está emocionado de presentar su visión en su estado natal, donde disfruta de la comunidad de artistas.

«Me encanta fotografiar aquí», dice. «Tenemos gente realmente talentosa, actores y equipo realmente talentosos. Hay una razón por la que filmaron todas esas películas del oeste aquí en el pasado. Los paisajes que puedes conseguir aquí son insuperables. La vibra es que todos trabajan duro y todos tienen mucho talento, pero eso no te hace sentir como si alguien te fuera a apuñalar por la espalda».

Mira el tráiler de “Veo al demonio” a continuación.