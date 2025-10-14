Dentro de la batalla de los lectores de guiones de Hollywood contra las máquinas

Morris Chapdelaine siempre tiene una enorme pila de guiones en su escritorio. Como productor independiente, lee alrededor de tres por semana y deja el resto entre pasantes y estudiantes de cine, quienes le envían informes de cobertura detallados. Pero lucha por superarlos todos.

En un festival de cine, algunos amigos le sugirieron que investigara la inteligencia artificial para ayudarle con su carga de trabajo. “Estaba un poco alejado de todo lo relacionado con la IA”, dice. «Algunas cosas me asustan».

Pero Chapdelaine investigó un poco y finalmente se inscribió en Cobertura de luz verdeque utiliza grandes modelos de lenguaje para resumir guiones y calificar elementos como la trama, los arcos de los personajes, el ritmo y el diálogo en una escala del 1 al 10. Incluso da un veredicto: aprobar, considerar o recomendar.

Encontró que la IA era más honesta que la retroalimentación humana, incluso la suya propia, y duplicó su ritmo de lectura.

«Es un gran ahorro de tiempo», dice. «Y está mejorando cada vez más».

Si algo hace bien la IA es resumir el material escrito. Entonces, de todos los trabajos en proceso de desarrollo, el más vulnerable puede ser el primero: el lector de guiones. El guardián inicial de la industria algún día podría ser un programa de software.

De hecho, las máquinas ya están desempeñando un papel. En WME, los agentes y asistentes utilizan ScriptSenseotra plataforma de inteligencia artificial, para clasificar los envíos y realizar un seguimiento del trabajo de los clientes. Los aspirantes a guionistas también están recurriendo a herramientas de inteligencia artificial como ScreenplayIQ y Greenlight para brindar comentarios (a veces demasiado halagadores) sobre sus borradores.

En los principales estudios, los analistas de historias humanas todavía investigan montones de presentaciones como lo han hecho durante 100 años. Pero a medida que la IA se infiltra en el flujo de trabajo de todos, estos se preocupan por sus trabajos.

Jason Hallock, analista de historias de Paramount, recuerda sus primeros experimentos inquietantes con ChatGPT, el bot que desató el actual frenesí de la IA. “¿Qué tan rápido me reemplazarán?” se preguntó. «¿Son seis semanas? ¿O seis meses?»

trabajando con el Gremio de editoresque representa a unos 100 analistas de historias sindicalizados, decidió averiguarlo. A principios de este año, organizó un experimento. Le pediría a las herramientas de inteligencia artificial que cubrieran algunos guiones y luego compararía sus informes con la cobertura generada por humanos. Fue una prueba para ver si él y sus compañeros podían competir.

Desde los albores de Hollywood, los analistas de historias han sido sus máquinas trilladoras, separando el trigo de la paja. Los defensores de la IA argumentan que los algoritmos pueden hacer que ese proceso sea más eficiente, más objetivo y, por tanto, más justo, permitiendo que se escuchen nuevas voces en lugar de depender de lectores que aportan sus propios gustos subjetivos a su trabajo.

Pero también se podría perder algo. Un lector humano es el primero en sentir si un guión tiene potencial, si los personajes son atractivos y si la historia te atrapa y tiene algo nuevo que decir. ¿Puede la IA hacer eso?

«Lo más importante que busco es ‘¿Me importa?'», dice Holly Sklar, analista de historias de Warner Bros. desde hace mucho tiempo. «A un LLM no le puede importar».

Sin embargo, la IA parece llegar de todos modos. Entonces, en lugar de ignorarlo, algunos intentan comprenderlo.

«Nadie quiere perder su trabajo», dice Alegre Rodríguez, analista del Editors Guild que participó en el estudio de Hallock. «No escondemos la cabeza bajo tierra fingiendo que no existe, y no nos acobardamos esperando que nos den una nota rosa. Creo que la gente se está quitando el polvo y diciendo: ‘¿Cómo puedo permanecer en este juego?'»

Kartik Hosanagar es profesor de Negocios de Wharton y emprendedor de marketing en Internet. También es un entusiasta del cine y tiene un par de guiones en su cajón: un drama sobre una startup y un thriller sobre un diplomático indio asesinado. Como un outsider de Hollywood, tuvo dificultades para vender sus guiones. Eso lo llevó a desarrollar un algoritmo para nivelar el campo de juego evaluando el talento de manera objetiva. Esa empresa no funcionó, pero la siguiente sí: Hosanagar desarrolló ScriptSense, ahora una de las plataformas de secuencias de comandos de IA más populares. El discurso: «Evalúa 100 veces los guiones».

«Hay una enorme cantidad de archivos sin leer», dice Hosanagar. «Esta es una excelente manera de limpiar la pila y descubrir dónde centrar su atención».

En marzo, Hosanagar vendió su empresa a Cinelytic, un proveedor de servicios que está integrando ScriptSense en un conjunto de herramientas de gestión. «Se trata de ahorrar tiempo», afirma Tobias Queisser, director general de la empresa. «Las oportunidades se dejan de lado porque no hay suficiente capacidad para ver todo el material. Los escritores desconocidos nunca tienen una oportunidad porque su guión no es presentado por una agencia importante».

ScriptSense proporciona resúmenes, desgloses de personajes, composiciones y sugerencias de reparto. El tono es relativamente neutral. No ofrece elogios ni críticas.

«Nuestra filosofía de diseño era que no tomaríamos la decisión por usted», dice Hosanagar. “Nunca verás una declaración que diga ‘¡Increíble!’ o ‘Rechazarlo’”.

Las plataformas orientadas a guionistas tienen una filosofía diferente. Jack Zhang, fundador de Greenlight, cree en el poder de la IA para emitir juicios críticos. «Lo que la IA realmente hace bien es ser el promedio de las cosas», afirma. «En términos de retroalimentación, estás tratando de llegar a una audiencia amplia. Quieres que a la persona promedio le guste tu trabajo. Ahí es donde la IA realmente brilla».

ScreenplayIQ ofrece evaluaciones cualitativas pero no puntuaciones numéricas. El programa resume las tramas y evalúa el “crecimiento” y la “profundidad” de los personajes, ayudando a los escritores a ver su trabajo desde una perspectiva externa. «Nuestro objetivo es apoyar a los escritores que sienten que tienen dificultades y necesitan ayuda», dice el desarrollador Guy Goldstein. «Es poner un espejo frente a tu guión. Lo escribiste con una intención; es ver si esa intención se cumplió».

Para probar las plataformas de IA, Hallock necesitaba scripts. Los guionistas pueden ser sensibles a la hora de introducir su material en modelos de IA, ya que suponen que se utilizará para formación. Pero un amigo cercano estuvo dispuesto a aportar algunos guiones antiguos para la causa. Uno era un guión no producido para el canal Syfy sobre un insecto asesino. Otro fue presentado como «‘El corazón de las tinieblas’ en el espacio exterior». Al autor no le importaba que la IA se entrenara en eso.

«Dijo que esperaba que esto hiciera que la IA fuera más tonta», dice Hallock.

Reunió algunos más y se los dio a todos a analistas humanos. Luego comparó su cobertura con los loglines, sinopsis y notas producidas por seis plataformas de IA. Los resultados fueron a la vez alentadores y desconcertantes.

Los loglines generados por IA eran indistinguibles de los humanos, tal vez incluso un poco mejores. Las diferencias comenzaron a mostrarse con las sinopsis generadas por la IA. «Suelen tener una calidad de ensayo de 11º grado», dice Hallock. “Utiliza el mismo tipo de construcciones, como ‘Nuestra historia comienza con…’”

Cuanto más complicado era el guión, más probabilidades había de que la IA se equivocara: atribuyera erróneamente la acción de un personaje a otro y alucinara puntos de la trama.

Los humanos ganaron sin lugar a dudas en lo que respecta a las notas, que requieren un análisis real en lugar de una simple destilación. Los programas de IA fueron “un fracaso casi total en todos los ámbitos”, dice Hallock.

El guión de “’El corazón de las tinieblas’ en el espacio” recibió una “recomendación” a pesar de que había circulado en Hollywood hace 20 años y no se vendió. Ese fue un problema constante. En lugar de ofrecer críticas sin adornos, dice Rodríguez, los modelos estaban «prejuiciados hacia el escritor».

«Definitivamente te dirían todo lo positivo y lo que funcionó bien», dice. «Pero cuando había que abordar los problemas, no necesariamente podían identificarlos».

En algunos casos, los programas de IA no estaban evaluando; estaban animando.

«Tiene esa cualidad de cachorro», dice Hallock. «Quiere complacerte».

AI elogió una comedia romántica como «una historia convincente y bien elaborada sobre la mayoría de edad que equilibra el humor, el desamor y las realidades agridulces de los treinta años. El fuerte desarrollo del personaje hace de este un trabajo destacado».

El lector humano, mientras tanto, quedó decepcionado: «Plantilla familiar de amigas en Las Vegas. Potencial como contenido ligero en streaming, especialmente con Sydney Sweeney. Lenguaje obsceno, pero los chistes no aterrizan bien; le falta el toque de ‘Girls Trip’ o ‘Bridesmaids'».

Zhang defiende el gusto de Greenlight, diciendo que sólo el 5% de los guiones enviados a la plataforma obtienen una «recomendación». «Son muy pocos», dice. «Yo no diría que hay una inflación enorme».

Hosanagar dice que ScriptSense no hace recomendaciones en parte porque la IA puede ser demasiado aduladora. “¿Puede la IA llegar a un punto en el que pueda ser verdaderamente crítica?” pregunta. «Creo que se puede llegar allí. Todavía no hemos llegado a ese punto».

Muchos de los analistas se sintieron alentados por el estudio, dice Rodríguez. La IA puede ser más rápida, pero no puede sacar algo original y brillante del montón.

«Seguirá siendo necesario que un ser humano examine esos informes y revise el material», afirma. «No ahorra tanto tiempo como creen».

Y aquellos que dependen demasiado de él podrían perderse algo grandioso. Pero el estudio no fue del todo tranquilizador y concluyó: «Los estudios pueden verse tentados a renunciar a la calidad y la precisión en favor de productos baratos y rápidos».

Los creadores de los modelos de IA dicen que esos temores están fuera de lugar. «No se trata de quitar empleos», dice Queisser. «Lo vemos como una mejora para los humanos».

Chris Giliberti, director ejecutivo de Avail, dice que los analistas de historias ya están utilizando su plataforma de inteligencia artificial para realizar tareas rutinarias, lo que libera tiempo para realizar trabajos analíticos más desafiantes. «Es imparable», dice. «El gato ya está descubierto. Esto está facilitando el trabajo y la vida de las personas».

A Sklar, sin embargo, le preocupa hacia dónde se dirige esto. Los ejecutivos de hoy valoran el aporte humano. Pero es posible que esté surgiendo una generación más joven que se sienta más cómoda con los resúmenes de IA. Teme que algunos en Hollywood – “la gente que recorta costos y no entiende todo lo que hacemos” – lleguen a considerar su papel como superfluo.

«Eso es lo que me mantiene despierta por la noche», dice.