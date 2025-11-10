Densus 88 revela hechos impactantes sobre 4 explosivos que explotaron en SMAN 72 Yakarta

Jacarta – Destacamento Especial (Densus) 88 de la Policía Antiterrorista reveló la ubicación de cuatro explosivo traído por estudiantes sospechosos de haber llevado a cabo la explosión en SMAN 72, Kelapa Gading, norte de Yakarta.

Lea también: El gobierno planea limitar los juegos de PUBG debido a la explosión en SMAN 72 Yakarta



Cuatro de ellos estallaron en dos lugares diferentes. Luego, tres explosivos no explotaron y fueron confiscados por los agentes. Así lo reveló el portavoz. Densus 88Mayndra Eka Wardhana, subcomisionada de policía.

“escena del crimen (escena del crimen) 1 (Mezquita) dos explotaron, TKP 2 Taman Baca y Garbage Bank explotaron dos explosivos. «Tres no explotaron», afirmó el lunes 10 de noviembre de 2025.

Lea también: Ministro de Educación Básica dice que el presunto autor de la explosión del SMAN 72 ha sido trasladado al Hospital de la Policía Nacional



Sin embargo, admitió que no podía dar más detalles sobre los explosivos que estallaron en ambos lugares. La razón es que Gegana y Brimob todavía están investigando los explosivos.

Anteriormente se informó que la policía antiterrorista Densus 88 dijo que el estudiante sospechoso de portar siete explosivos en SMAN 72, Kelapa Gading, norte de Yakarta.

Lea también: ¡Loco! Resulta que el estudiante sospechoso de portar 7 explosivos en SMAN 72 Yakarta



Esto se descubrió después de que agentes conjuntos llevaron a cabo investigaciones en la escena del crimen (TKP) después del incidente. explosión sucedió.

«Es cierto (había siete explosivos)», dijo la portavoz de Densus 88, AKBP Mayndra Eka Wardhana, cuando fue contactada el domingo 9 de noviembre de 2025.

Para su información, la explosión ocurrió en SMAN 72 Yakarta mientras realizaba las oraciones del viernes.

Como resultado de este incidente, decenas de estudiantes tuvieron que ser trasladados de urgencia al hospital para recibir asistencia médica.

Basado en información del Director Principal del Hospital Islámico Cempaka Putih, dr. Pradono Handojo el sábado, la mayoría de las víctimas sufrieron pérdida de audición debido a la fuerte presión de la explosión.

Aunque el estado físico de las víctimas está empezando a mejorar, considera que la recuperación mental es el mayor desafío tras el incidente.

«Como dijo el representante de KPAI, creemos que la recuperación física se producirá rápidamente porque los niños aún son pequeños, excepto en el departamento de audición, donde alrededor de dos tercios tienen pérdida auditiva», afirmó.