Denny Sumargo usa una foto roja-blanca, ¿por qué no Pink-Green?

VIVA – Las redes sociales ahora están siendo animadas por cargas de rosa matizada (rosa) y verde. Este fenómeno surgió como una forma de protesta y soporte para la llamada «17+8 Demanda La gente «presentada por el pueblo indonesio al gobierno.

Pero además de las muchas personas que reemplazan la foto de perfil de las cuentas de las redes sociales con matices de color rosa y verde, Denny Sumargo En su lugar, se atreve a ser diferente de los demás.

Denny Sumargo usa rojo y blanco para sus fotos en Instagram. Esto ciertamente hace que Denny Sumargo se vea diferente a la mayoría de las personas y las celebridades.

«Soy rojo y blanco», escribió Denny Sumargo en Instagram, citado el jueves 4 de septiembre de 2025.

Muchos internautas respondieron positivamente. El desafío de Denny Sumargo de ser diferente de esta persona no escapó de elogios.

«Es genial, hermano.

«Vengo contigo», dijo otro.

«Con respecto a los colores de cada Bang Denu, lo importante es no dejar de expresar para la gente. Porque tienes una gran plataforma y vas a mi baloncesto Indo», dijo otro intervalo.

Rosa viral y verde

Dos colores que ahora se están discutiendo ampliamente en las redes sociales, a saber, rosa y verde, han ganado apodos especiales: «Brave Pink» y «Hero Green». Estos colores son un símbolo fuerte en la «campaña de la campaña 17+8 Las afirmaciones de la gente«Sin embargo, ¿cuál es el significado detrás de los colores que están siendo virales?

El rosa domina varias cargas relacionadas con las «demandas de 17+8 personas». Según una explicación de la Universidad de Pgri Kanjuruhan Malang, el rosa a menudo se asocia con optimismo, alegría y ternura en la comunicación.

Psicológicamente, se cree que el color rosa puede crear interacciones más positivas entre los individuos, así como presentar la empatía, la hospitalidad, el equilibrio emocional.

La selección de rosa resulta tener una historia inspiradora detrás de ella. Este color se inspiró en la acción heroica de una madre hijab rosa que parecía valiente en manifestaciones en Senayan, Yakarta, el 28 de agosto de 2025.

Con coraje, entró en la primera fila, trajo una bandera, se acercó a la barricada de las autoridades y entregó una voz fuerte. La acción estaba en el centro de atención pública y recibió elogios porque se consideraba reflejar la firmeza de las personas en la lucha por las aspiraciones. A partir de este momento, nació el término «rosa valiente» y cada vez más popular como un símbolo de lucha.

Mientras tanto, el color verde también es un elemento importante en esta campaña, especialmente en imágenes que muestran las palabras «transparencia. Reforma. Empatía».

Según el Departamento del Departamento de Diseño de Comunicación Visual en la Universidad de Binus, Green representa el equilibrio y la armonía. En términos de psicología del color, Green puede equilibrar la mente y el corazón, así como presentar una impresión genial, pacífica y positiva.

«Este color da frialdad, autosuficiencia para mantener la paz y presentar emociones estables», explicó.

Estos dos colores, «Brave Pink» y «Hero Green», ahora no son solo elementos visuales, sino que se han convertido en un símbolo de entusiasmo y esperanza para expresar las demandas de la gente. Su popularidad en las redes sociales fortalece aún más el mensaje de la lucha para ser transmitido.