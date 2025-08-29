Denny Sumargo pidió a los funcionarios que completen el incidente del conductor de Rantis Brimob Lindas Ojol

VIVA – Denny Sumargo o conocido como el apodo de Densu, pidiendo a las autoridades que investiguen inmediatamente el trágico incidente que mató a Affan Kurniawan, un taxista de motocicletas en línea (ojol). El incidente ocurrió cuando Affan fue atropellado por vehículos tácticos (Rantis) Brote En medio de la multitud.

Denny afirmó que la respuesta rápida y de empatía de los agentes de la ley era muy importante para evitar la escalada de la tensión social que podría desencadenarse por este evento.

En su declaración, Denny destacó la urgencia de la acción receptiva para mantener la estabilidad social.

«Apelo y espero que las autoridades realicen inmediatamente y tomen medidas receptivas y empaticen con esto. Las acciones receptivas y rápidas deben llevarse a cabo de inmediato», dijo firmemente en la historia de Instagram, citado el viernes 28 de agosto de 2025.

A través de cargas en su cuenta personal de Instagram, Denny también expresó su preocupación de que este incidente pudiera manipularse en una narración que desencadenó un conflicto más amplio.

«Para no dejarlo, este es el compañero de la narración que puede causar una mayor fricción y fuego debido a las muertes», agregó.

Antes de transmitir su apelación, Denny primero expresó su profunda tristeza por la partida de Affan. En el video subió, comenzó la declaración con condolencias.

«Innalillahi Wainnailaihi Rojiun», dijo Denny Sumargo.

Mencionó que la víctima murió el jueves por la noche alrededor de las 21:00 WIB.

«Recibí la noticia de que el conductor de Ojol que fue atropellado por el auto del auto había fallecido antes de Dios alrededor de las 9 pm

Este trágico evento fue grabado en un video viral en las redes sociales. La grabación muestra que el vehículo Barracuda Brimob condujo en el medio de la multitud, mientras que Affan cayó y aplastado por las ruedas del vehículo.

Aunque los residentes intentaron advertir al conductor gritando, no se pudo evitar el incidente. La víctima fue trasladada inmediatamente al hospital de Pelni, pero desafortunadamente su vida fue más allá de la ayuda.

Respondiendo a este incidente, el general de policía nacional, el general Listyo Sigit Prabowo, expresó sus disculpas abiertas. Reveló un profundo arrepentimiento por el incidente y prometió que la policía manejaría este caso en serio. Esta tragedia ahora es un foco público, con la esperanza de que la investigación se lleva a cabo de manera transparente para la justicia para las víctimas y sus familias.