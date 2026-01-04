Denny Sumargo dijo que en Bali se llamaba Hug Ani-ani, similar a la respuesta de Hotman Paris

Bali, LARGA VIDA – No Denny Sumargo se ha convertido nuevamente en un tema de discusión entre los internautas después de que surgieron acusaciones de que fue visto besándose con una mujer mientras estaba en Bali. Este problema surgió de la columna de comentarios de los internautas que luego fue subida por el actor y el propio YouTuber.

Lea también: La reacción de Denny Sumargo cuando se predijo que Hard Gumay tendría otro hijo



A través de su cuenta personal de redes sociales, Denny Sumargo compartió capturas de pantalla de comentarios acusatorios que inmediatamente provocaron especulaciones generalizadas entre los internautas. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

«DS se reunió en Bali abrazando a Ani-ani», escribió un internauta citado el domingo 4 de enero de 2026.

Lea también: Hard Gumay predice buenas noticias en 2026, dice Denny Sumargo tendrá un segundo hijo, un niño



Los comentarios rápidamente provocaron más reacciones. Varios internautas cuestionaron la veracidad de esta información y pidieron pruebas claras.

«¿Hablas en serio? Derramar pruebas», dijo otro.

Lea también: Al podcaster de Hotman Paris Sentil le gusta discutir el tema de la infidelidad hasta el punto de llorar, Denny Sumargo es sarcástico



Otros internautas creen que acusaciones como ésta no deberían lanzarse descuidadamente en espacios públicos, especialmente sin una base sólida.

«Intenta decir eso directamente delante de la persona, no sólo comentes», dijo el internauta.

En medio de tantas acusaciones, también surgieron comentarios que vinculaban el asunto con la sátira del famoso abogado Hotman Paris que se volvió viral en las redes sociales.

«Oh, está ocupado en la cuenta chisme_danu«Se insinuó a Hotman Paris, ¿verdad? ¿Tío Den?» le preguntó un internauta a Denny Sumargo.

En lugar de ofrecer una larga aclaración o una refutación seria, Denny Sumargo optó por responder con su típico estilo relajado. El padre de uno de los niños incluso respondió a la acusación con un chiste que provocó la risa.

«¿No es lindo o no?» Denny Sumargo respondió brevemente.

Este tema en sí no puede separarse del vídeo anterior subido por Hotman Paris que insinuaba a una figura pública como un «campeón de trampas». En el vídeo, Hotman alude a una figura que a menudo habla de asuntos ajenos, pero que se dice que tiene una imagen contradictoria con su vida personal.

La insinuación también provocó especulaciones generalizadas. Teniendo en cuenta que Denny Sumargo es conocido a través del podcast Curhat Bang, que a menudo trata temas domésticos y de relaciones, algunos internautas sospechan que el sarcasmo estaba dirigido a él, aunque no se mencionó ningún nombre directamente.

En respuesta a estas acusaciones, Denny volvió a mostrar una actitud relajada a través de una carga de una historia de Instagram.