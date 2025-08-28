Denny Sumargo da condolencias al conductor de Ojol que es atropellado por Rantis Brimob

VIVA – Denny Sumargo entregar un mensaje de condolencia para un taxista de motocicleta en línea (OJOL) que, según los informes, murió debido a que se aplica por ser aplastado por Rantis Brote.

Los disturbios que ocurrieron en Yakarta hoy recibieron el centro de atención del ex jugador de baloncesto. También afirmó estar afligido y lamentó lo que le sucedió al conductor de OJOL.

«Innaillahi wa inna ilaihi Rojiun. Me enteré de que el conductor de Ojol que fue aplastado por el aparato había fallecido antes de Dios alrededor de las 9 pm», dijo Denny Sumargo, citando un video sobre la historia de Instagram, el viernes 29 de agosto de 2025.

Como compañeros, Denny Sumargo rezó por el mejor lugar del todopoderoso. Denny Sumargo también espera que las familias que quedan siempre reciben fuerza.

«Rezo para que pueda encontrar el mejor lugar con Dios y darle fuerza a su familia», dijo.

Lamentablemente al ver este incidente, Denny Sumargo apeló a las autoridades para que tomen medidas receptivas y empatizantes. Denny Sumargo evaluó que este desafortunado evento podría ser un problema mayor si la policía estuviera equivocada en la actuación.

Además, muchas narraciones y noticias de Hoaks aparecen en las redes sociales que se teme que sea peor.

«Apelo y espero que las autoridades realicen inmediatamente y tomen medidas receptivas y empaticen con esto para que esto no se fríe debido a la narración que puede causar una mayor fricción debido a las muertes», dijo Denny Sumargo.

Esta noche, las redes sociales se sorprenden por una serie de videos que muestran un vehículo táctico o tipo de rantis de Barracuda. Brigada de Mobile de la Policía Corre sobre un conductor de Ojol en Yakarta.

Respondiendo a esto, el jefe de policía nacional, general, Listyo Sigit Prabowo, transmitió una disculpa y afirmó que se arrepiente del incidente.

«Lamento los eventos que ocurrieron y se disculparon profundamente», dijo Sigit.

La policía está buscando la existencia de víctimas que fueron aplastadas como grabadas en muchos videos virales. Sigit también ha ordenado a la División Profesional y la Seguridad de la Policía Nacional para llevar a cabo un tratamiento adicional.

«Una vez más, nos disculpamos profusamente por las víctimas y toda la familia y también a toda la familia extendida de Ojol», agregó.