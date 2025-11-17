Denny Sumargo afirma brindarle a DJ Panda una forma de ganarse la simpatía del público, este es su objetivo

Jacarta – El mundo de las redes sociales vuelve a estar animado por las últimas novedades relacionadas con Denny Sumargo, DJ Panday celebridades Erika Carlina.

Lea también: Más popular: El marido de Boiyen tiene un doctorado, Erika Carlina-DJ Panda Meeting se escapa



La discusión sobre la relación entre los tres alcanzó su punto máximo después de que un usuario de Threads con la cuenta @evinovi compartiera una captura de pantalla que contenía una conversación privada entre él y Denny Sumargo. ¡Vamos, desplázate más!

En este mensaje queda claro que Denny Sumargo admitió que participó en la organización de varios momentos en los que participaron DJ Panda y Erika Carlina para formar una opinión pública más positiva.

Lea también: Erika Carlina perdonará a DJ Panda, siempre y cuando…



Según la carga, Denny Sumargo admitió que ayudó deliberadamente a DJ Panda a reducir la presión y la imagen negativa que se estaba desarrollando en la sociedad.

Él cree que a DJ Panda se le debe dar espacio para mejorar su impresión pública, especialmente en medio del tema candente que lo involucra a él y Erika Carlina. Denny Sumargo incluso dispuso una serie de medidas estratégicas para apoyar estos esfuerzos.

Lea también: Erika Carlina, que acaba de romper con DJ Bravy, abre oportunidades para la paz con DJ Panda



Denny Sumargo dijo abiertamente que él fue quien animó a DJ Panda a visitar a Erika Carlina cuando la celebridad dio a luz.

Además de hacer sugerencias, Denny Sumargo también admitió que había ayudado a organizar la presencia de periodistas para que el momento pudiera ser cubierto por los medios.

«Fue al hospital a visitar a Erika, yo fui quien se lo dijo, yo fui quien organizó a los periodistas para que la comunidad le diera una oportunidad», escribió Denny Sumargo, citado el lunes 17 de noviembre de 2025.

Denny Sumargo también reveló que la carga de DJ Panda sobre el hijo de Erika Carlina no sucedió por casualidad.

Dijo que fue él quien le pidió a DJ Panda que publicara la foto, e incluso intervino e inmediatamente escribió una oración en la sección de título.

«Le dije a Erika que lo publicara en su IG, así que puse las palabras en el título para que la gente lo respetara», dijo con firmeza.

La cosa no terminó ahí, Denny Sumargo también admitió haber organizado dos sesiones de podcast con DJ Panda. Dijo que se consideraba que el primer podcast tenía el potencial de empeorar la imagen de DJ Panda, por lo que decidió hacer un segundo episodio más centrado.

«Hasta que hice un segundo podcast porque el primero podría hacer que a la gente le desagradara aún más», añadió.