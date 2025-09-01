Denny Ja revela que se deben agregar 3 cosas al liderazgo de Prabowo para liderar a Indonesia

Yakarta, Viva – Los disturbios que llegaron a Yakarta a Makassar a fines de agosto se convirtieron en un fuerte recordatorio de que la nación se enfrentaba a un gran examen. El edificio DPRD de Makassar incluso se derritió, las casas de los funcionarios se saquearon y las muertes cayeron.

Leer también: Viral en las redes sociales 17+8 demandas de las personas, este es el contenido completo



En esta condición precaria, el apoyo al presidente Prabowo en realidad necesita ser enfatizado, por supuesto con una nota de fortalecimiento.

«Cuando se quema el símbolo democrático, que está dañado no solo el edificio físico, sino también la confianza de la gente», dijo el escritor y observador de la política senior, Denny y En su declaración escrita, lunes 1 de septiembre de 2025.

Leer también: El Ministro de Defensa, Sjafrie, reveló la intención de Prabowo sobre la indicación de la traición detrás de la manifestación



Según Denny JA, hay tres razones para la razón básica por la que estalla la agitación social. Primero, hay una brecha que se convierte en una herida colectiva.

«La desigualdad económica hace que la vida apriete cada vez más a las personas pequeñas, no solo una cuestión de dinero, sino también dignidad», explicó.

Leer también: Con respecto a las noticias, Sri Mulyani renunció al gabinete, Menko Airlangga abrió su voz



Porque el segundo es la erosión de la confianza en las instituciones. Según Denny JA, el parlamento y las autoridades son vistos como más ocupados sirviendo a las autoridades en lugar de proteger a la gente.

Porque el tercero es una explosión emocional en la era de la incertidumbre. El aumento en los precios, la incertidumbre global y las redes sociales se convierten en un desencadenante rápido de la ira masiva.

«El fuego no solo lame madera y hierro, sino también la base de nuestra solidaridad», dijo Denny Ja.

En medio de una tormenta social, una nación como un gran barco golpeado por una ola. Denny JA Rate, en un momento como este, el soporte para el patrón en realidad facilita que los barcos navegen.

«Prabowo ha estado en la silla de control, reconociendo los mapas de peligros y entendiendo las coordenadas del destino. El apoyo a él es un requisito moral para el barco Indonesia Felicitaciones «, explicó Denny Ja.

Explicó que hay tres razones principales por las cuales el apoyo a Prabowo debe enfatizarse, a saber, que un barco grande necesita un patrón fijo, la firmeza del líder es la vacuna psicológica de las personas, así como una figura unificadora en medio de heridas colectivas.

Según Denny JA, Prabowo tiene tres elementos. Hizo hincapié en que el apoyo no significa sin críticas.

«Es precisamente de la crisis, aprendemos cosas que deben agregarse al liderazgo del presidente Prabowo», dijo.

Según él, hay tres cosas que también deben agregarse al liderazgo de Prabowo en el futuro.

1. Gobierno de gran gasto

Durante la crisis, la ley económica no es eficiencia, sino más bien la fuerza impulsora de las personas.

El presupuesto estatal debe ser una energía vital para programas intensivos en mano de obra, subsidios en el objetivo e infraestructura que vive la cocina de las personas.

«Roosevelt una vez demostró a través del New Deal en la era de la Gran Depresión en la década de 1930: el gran gasto en realidad salvó a la nación», dijo.

Muchas personas sienten una aguda presión económica. Por esta razón, los programas laborales intensivos deben integrarse con los sistemas de auditoría en tiempo real basados ​​en Al para garantizar la transparencia.

La participación de la comunidad local como supervisor de distribución de fondos minimizará la fuga del presupuesto mientras restaurará la confianza pública en la institución

2. Canales alternativos: oídos de los dos presidente

Denny Ja dijo que el presidente necesita un canal independiente, se disciplinó, como académicos, sociólogos, instituciones de encuestas, cifras culturales, para proporcionar aportes tal como son, no informes burocráticos que están pulidos.

Sby y Jokowi, Lanjtut Denny Ja, se demostró que fueron ayudados por informes de rutina sobre instituciones de encuestas.

Con sistema de alerta temprana Esto, los disturbios de las personas se pueden leer antes de que se convierta en fuego en las calles.

«El presidente Prabowo también necesita formar un foro de diálogo abierto regular. Involucra a intelectuales críticos, comunidades de base y representantes de la oposición, de modo que cada voto se escucha y que todos los niveles de la sociedad sean realmente sintidos por todos los niveles de la sociedad», dijo.

3. Ejecutor fuerte

Programas de Populis como el almuerzo gratuito, las cooperativas rojas y blancas, y otros solo significan si se ejecuta un equipo difícil con proyectos piloto que son disciplinados en Target y Transparent.

«La gran idea será insípida si no se ejecuta fuertemente. Prabowo necesita asegurarse y evaluar periódicamente, hay un ejecutor difícil que realmente trabaja de manera efectiva», dijo Denny Ja.

«Con un gran gasto, el segundo oído y el duro albacea, Prabowo no solo liderará con firmeza, sino también con sabiduría. Se convirtió en Satria Pinandhita Sinisihan Apocalipsis: valiente y sabiduría», dijo Denny Ja.