Denny JA está en la lista de los 10 mejores candidatos del mundo al Premio de Literatura BRICS 2025

Jacarta – Denny JA llega a uno de cada 10 corto lista Premio de Literatura BRICS 2025. El anuncio fue leído directamente por el Copresidente de la Red de Literatura BRICS, Rusia, Vadim Terekhin, acompañado por Nikita Sergeevith Shilikov como Director de la Casa de Rusia, y el Secretario de la Agencia de Desarrollo de la Lengua y la Literatura, Ganjar Harimansyah, en una conferencia de prensa celebrada en el Centro de Documentación. Sastra HB Jassin, Taman Ismail Marzuki (TIM), Yakarta, el lunes 27 de octubre de 2025.

En esta ocasión también estuvieron presentes el Coordinador Nacional de la Red Literaria BRICS en Indonesia, Sastri Bakry, y el miembro de la Cámara de Representantes de Indonesia, Ir Shadiq Pasadique.

En la conferencia de prensa, Sastri Bakry dijo otorgar no sólo aprecia las obras literarias de los países BRICS, sino que también fomenta el intercambio cultura y la cooperación entre países.

«Especialmente para Indonesia, esta oportunidad nos acerca al mundo y presenta nuestro rico patrimonio cultural a una audiencia global», continuó.

Vadim Teriokhin expresó lo mismo. Dijo que el premio brinda una oportunidad para que escritores contemporáneos de varios países conozcan el trabajo de los demás, evalúen su posición en el proceso literario global y apliquen las mejores prácticas de sus colegas en su propio ámbito creativo.

«Este premio contribuye al desarrollo de la cooperación cultural, al enriquecimiento mutuo de los tesoros literarios, al fortalecimiento de la hermandad, el entendimiento mutuo y la diplomacia entre las naciones», explicó.

El Premio Literario BRICS en sí es un premio literario internacional establecido en noviembre de 2024 en el Foro de ‘Valores Tradicionales’ de BRICS. Este premio es un símbolo de la agenda cultural contemporánea de los BRICS que tiene como objetivo fortalecer el diálogo intercultural y fomentar el reconocimiento de las obras literarias nacionales de los países fundadores y partidarios de los BRICS, incluida Indonesia.

Este anuncio se hizo después de que la larga lista de nominados al Premio Literario BRICS fuera anunciada previamente en el II Foro BRICS Valores Tradicionales en Brasil, el 17 de septiembre de 2025. Había tres nombres de Indonesia: Denny JA, Iksaka Banu e Intan Paramadita.

Esta selección se realizó después de pasar por una larga serie de procesos. Porque el comité de premios destaca que los nombres de los escritores de un país no son elegidos por un jurado de ese país, sino por un jurado de varios países.