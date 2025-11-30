Denny JA destaca voces asiático-africanas-latinoamericanas en el Premio BRICS 2025

Jacarta – escritor indonesio, Denny JAaceptar BRICOS Premio a la Innovación Literaria 2025 con énfasis en la importancia de la voz Asia, Áfricay América Latina en el mapa de la literatura mundial. Este premio se otorga a creadores que se considera que aportan nuevas perspectivas y avances conceptuales al mundo de la literatura global.

En su discurso ganador, Denny JA enfatizó que el premio no era solo una forma de agradecimiento por su trabajo personal, sino también un reconocimiento del poder de la narrativa del Sur Global, una región de la que rara vez se ha oído hablar en el canon literario dominante.

«Hasta ahora, el canon literario mundial ha estado demasiado sesgado hacia una parte del mundo», afirmó, citado en un comunicado de prensa del domingo 30 de noviembre de 2025. «De hecho, el ser humano no respira con un solo pulmón», prosiguió.

Denny JA destacó que la imaginación humana también crece en los campos de arroz de Java, los municipios de Johannesburgo, las favelas de Río de Janeiro y las antiguas aldeas a lo largo de los ríos Yangtze y Ganges.

«En la región del Sur Global, miles de millones de personas viven con una historia llena de heridas, maravillas y paradojas. Estas voces son dignas de estar junto a las obras más grandes del mundo», subrayó.

Según Denny JA, el premio BRICS es un esfuerzo por iluminar un «nuevo faro» que arroje luz sobre las obras que han estado esperando ser reconocidas. También enfatizó que la innovación en la literatura no es sólo un estilo artístico, sino una necesidad moral de los tiempos.

«Cada generación necesita un nuevo lenguaje para comprender sus penas, sus esperanzas y sus contradicciones», afirmó. “La innovación literaria es el puente entre la verdad que sentimos y la verdad que finalmente nos atrevemos a decir”.

Denny JA explica la creación del género de poesía ensayística hace más de una década. Este género combina la investigación fáctica con la imaginación lírica, de modo que las tragedias reales pueden elevarse al nivel de obras literarias.

«¿Cómo dar voz a las heridas sociales que las estadísticas no pueden contener, pero que la poesía por sí sola no basta?» preguntó. A través de este género, temas como el bullying, la deuda digital, la corrupción, la desigualdad de género y las luchas vitales de la gente común se convierten en historias que no sólo se escuchan, sino que también se sienten.

«Aquí los hechos ya no son fríos, las emociones ya no están aisladas. El sufrimiento experimentado se convierte en significado compartido y, por tanto, en humanidad compartida», afirmó.