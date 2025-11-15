Denny Indrayana listo para acompañar a Roy Suryo como asesor legal en el caso de diploma falso

Jacarta – Ex Viceministro de Derecho y Derechos Humanos y experto en Derecho Constitucional, Prof. Denny Indrayana decidió formar parte del equipo legal Roy Suryo en el caso de un informe de acusación título falso El séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).

Dijo que la decisión de acompañar a Roy Suryo se basó en la creencia de que este caso no era puramente un asunto penal como se alega. Más que eso, está la cuestión de la constitucionalidad: cómo la ley debe estar libre de diversos intereses, incluida la intervención del poder.

«Finalmente decidí formar parte del abogado de este caso, no sólo creo que hay indicios de criminalización en el manejo de este caso, sino que es mucho más importante cómo miramos este caso de una manera más sustantiva», dijo Denny Indrayana en una publicación en su cuenta de Instagram, citada el sábado 15 de noviembre de 2025.

Según él, el caso que atrapó a Roy Suryo y sus amigos no fue sólo una cuestión de diplomas falsos del ex presidente Jokowi, o simplemente un asunto criminal. Sin embargo, lo que es más fundamental es la cuestión de la constitucionalidad, que debe ser respetada como nación.

Denny, que también tiene licencia para ejercer como abogado en Australia, comparó cómo el democrático País Canguro mantiene y defiende los principios de independencia, libertad y poder judicial. Por otro lado, en ‘Konoha’, continuó Denny, la cuestión de la independencia y la independencia del poder judicial es lo que más a menudo se viola.

«Quiero convertirme en abogado (de Roy Suryo) porque quiero enfatizar que no debe haber ningún uso del poder que luego silencie las actitudes críticas de los ciudadanos, incluso cuando se trata de ex presidentes», dijo Denny.

Considera que la perspectiva del derecho constitucional y la política jurídica debe establecerse como base básica al analizar el caso de Roy Suryo Cs. Jokowi, continuó Denny, ha dañado el orden democrático, especialmente en sus últimos años en el cargo, al cometer diversas violaciones constitucionales.

«Las elecciones Cawe-cawe de 2024, la decisión número 90 del MK que hace a Gibran elegible como candidato a vicepresidente son formas de violaciones constitucionales que ahora continúan al sospechar de ciudadanos que son críticos con respecto a las acusaciones de diplomas falsos», explicó.