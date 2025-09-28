Denny Hamlin y Kyle Petty Blast Ty Gibbs y Joe Gibbs

Ty Gibbs de Racing de Joe Gibbs Y Denny Hamlin tuvo una pelea masiva en la carrera en NH. Sufriendo, Gibbs arrojó a Hamlin a la pared y lo rompió. Hamlin está quieto Envuelto en 12º. Como Hamlin persigue el título y Gibbs no lo hace, las personas están irritadas por las acciones de Gibbs.

Kyle Petty, una raza de renombre y NASCAR Pundit ha advertido que Gibbs debería agudizar sus factores de rendimiento al volante y aconsejó que la tripulación esté demasiado asustada para decirle que retroceda.

Lo que pasó en New Hampshire, Denny Hamlin y Ty

Durante la carrera, Tu gibbs Intenté pasar mucho de pasar a Denny Hamlin por undécimo lugar. Denny tuvo cuidado porque quería ganar el campeonato este año. Ty, por otro lado, corrió muy duro y no siguió el plan del equipo. Cuando se golpearon entre sí, Ty se estrelló y Denny Terminado 12º.

Denny preguntó si su jefe, Joe Gibbs, que es el abuelo de Ty, tenía miedo de hablar con Ty sobre su conducción. Dijo«¿Qué es él? [Ty Gibbs] ¿haciendo? ¿Tienen miedo de hablar con él?

Eso es lo que siento. Solo le tienen miedo «. Esto sugiere que podría haber un problema dentro del equipo con respecto a cómo manejan los errores de Ty.

Los pensamientos de Kyle Petty sobre Ty Gibbs

Kyle Petty, que sabe mucho sobre las carreras, estuvo de acuerdo con Denny. Dijo en un programa llamado La charla rápida de GoPrnlive,

«Entiendo que de Denny. Entiendo que porque lo que Denny dice es que eso es ty en tal pedestal que todos tienen miedo de decirles que el emperador no tiene ropa. ¿Bueno? Porque eso es lo que debes decirle. Debes decirle: «Aprende a conducir un auto de carreras, y luego tal vez ganes algunas carreras».

Kyle dijo que Ty tiene mucho talento, pero no siempre usa su talento en el momento adecuado. Él dijo: «Porque es un talento fenomenal. Tiene ese talento. Simplemente no lo pone en los lugares correctos en el momento correcto. Ese es el problema».

Kyle también dijo que Ty necesita aprender a competir mejor y que Denny le enseñó una lección del accidente. Él dijo: “Tienes que aprender a competir. Y Ty, creo en muchas maneras, todavía está aprendiendo a competir. Y Denny le dio una lección [at Loudon]. No digo que fuera la lección correcta, pero Denny le enseñó una lección «.

Lo que esto significa para Joe Gibbs Racing y Ty

Esta pelea muestra un gran desafío para el equipo de carreras de Joe Gibbs. Quieren ayudar a ser mejor, pero también quieren proteger Dennyquien está tratando de ganar el campeonato.

Kyle Petty dijo: «No, este es su último año. Si ha corrido tres años y no lo había hecho más, pero especialmente saliendo de su récord de Xfinity. Estás mirando a un jugador de chips azul que pensaste que llevaría a tu organización hacia adelante, y él no está llevando a tu organización hacia adelante».