Denny Hamlin se derrite después de la impactante victoria de Chase Elliott

Chase Elliott (corriendo en Hendrick) ganó el 400 en Hollywood Casino en Kansas Speedway el 28 de septiembre de 2025, por mordisco. Esa fue una victoria a través de un pase de última vuelta, y demostró que puede mantener la calma cuando está bajo presión. Era su La victoria del 21 ° Taste of Cup Series.

Kansas es un curso difícil de 1.5 millas en forma de elíptica con acabados cercanos, y Elliott acaba de demostrar que ha vuelto a hacer frente a las grandes cosas. La carrera fue enorme en el sentido de que terminó la ronda de 12 como parte de los playoffs.

Chase Elliott se atribuye con el pase de la vuelta final

La victoria fue la segunda de la temporada de Elliott y se hizo oficial después de la inspección posterior a la carrera en Kansas Speedway. Para él, se trataba tanto del trabajo en equipo como el pase en sí.

«Fue un buen fin de semana para nosotros, realmente, ganar o no ganar. Pensé», Elliott dijo Después de la carrera.

Cuando se le preguntó cómo lo logró, Elliott admitió que era un poco de todo yendo. «No sé, hombre», dijo. «Todo funcionó perfectamente para mí. Tuve un gran empuje a través de uno y dos. Ese tipo de todo comenzó con [Brad Keselowski]. Gran corrida de [Turn] 2. Los mares se separaron, y pude mantener mi impulso. Eso fue realmente todo «.

Elliott agregó: «Obviamente, todavía teníamos neumáticos bastante buenos en comparación con esos muchachos, pero qué final tan loco. Espero que todos hayan disfrutado. Ciertamente lo hice. Realmente orgulloso de nuestro equipo. Tuve un fin de semana realmente sólido, ganancia o ninguna victoria».

La angustia de Denny Hamlin y la toma de Wallace

Elliott no fue el único conductor en el centro de atención. Denny Hamlin dominó gran parte del día. Lideró 159 vueltas, ganó ambas etapas e incluso estableció la vuelta más rápida, Según Toby Christie. Pero su fuerte carrera se vino abajo debido a un acelerador pegajoso, problemas de dirección, una parada lenta y problemas eléctricos tardíos. Aún así, Hamlin estaba en posición de ganar hasta que la última esquina se escapó.

«Simplemente súper decepcionante», dijo Denny Hamlin. «Lo quería mucho. Hubiera sido [win No.] 60 para mí. El equipo acaba de hacer un trabajo increíble con el auto, muy, muy rápido. Me dio todo lo que necesitaba. Obtuve el reinicio que necesitaba. Simplemente no pude terminarlo allí en la última esquina. Obviamente se puso muy, muy apretado con el 23, y se puso muy apretado, y dejamos que los 9 ganen «.

Compañero de equipo de Hamlin, Bubba WallaceEstaba a la vez agradecido y frustrado. «Incluso para tener una oportunidad en la victoria con la forma en que comenzamos, le dije a Post, podría haberme engañado. No estábamos bien. Nos perdimos a la velocidad de incendio. Realmente aprecio al equipo», dijo Wallace.

«Bromeó sobre sus reacciones pasadas, y agregó:» Hace dos años, probablemente diría algo tonto, [like]'[Hamlin is] Dumbass para ese movimiento. No me importa si él es mi jefe o no, pero vamos por la victoria. Odio haberlo dado a Chevrolet allí «.

Una noche de drama e impacto en los playoffs

Elliott explicó su mentalidad en la última vuelta: «No iba a levantar, así que no sabía lo que iba a suceder. Pensé que al final del día, era lo que era en ese momento». le dijo a USA Network. «Ambos estábamos en una salida de esquina abierta. Dondequiera que terminé, terminé. En ese punto, todos estábamos comprometidos. Sí, realmente genial para reiniciar y ganar de alguna manera en un cuadriculado verde y blanco. Bastante bien».

La noche también vio Christopher Bell Tome el tercer lugar y Chase Briscoe termine cuarto. La mezcla de alegría y desamor en Kansas mostró cuán impredecible es el Playoffs de NASCAR puede ser. Para Elliott, fue un recordatorio muy necesario de su habilidad para brillar en los momentos más grandes.