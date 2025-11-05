Denny Hamlin se abre después de la desgarradora derrota final de NASCAR

El campeonato de 2025 en Pista de carreras de Phoenix Todavía se discute en el mundo de NASCAR debido al final emocional. Denny Hamlin lideró la mayor parte de la carrera y parecía listo para finalmente ganar esa corona tan esperada, pero se le escapó en las últimas vueltas. Durante las horas extras, Kyle Larson Se arriesgó y ganó el segundo campeonato de la Copa NASCAR.

En una entrevista con Jeff Gluck del AthleticHamlin admitió que la derrota fue el golpe más duro que cualquier otra cosa en su carrera. «En este momento, no quiero volver a correr nunca más con un coche», dijo a los periodistas después de la carrera. Hablando nuevamente antes de la ceremonia de premios de NASCAR, Hamlin dijo: «Planeo [race]; Tengo un contrato para. Pero en este punto, no hay absolutamente ninguna manera de que ni siquiera piense en los autos de carrera en este momento. Voy a necesitar algo de tiempo para esto”.

La carrera de Denny Hamlin que se escapó

Denny Hamlin lideró la mayor parte de la carrera; parecía que el hombre de 44 años con Joe Gibbs Racing podría llevarse su primer trofeo en el campeonato de la Cup Series. Sin embargo, a falta de tres vueltas todo se salió. Un pinchazo hizo que William Byron chocara contra la pared y una bandera amarilla provocó que la carrera entrara en tiempo extra.

En las paradas en boxes, la tripulación de Hamlin cambió cuatro neumáticos. El equipo de Larson tomó dos, ahorrando mucho tiempo y adelantando la pista. Esa elección importaba. Larson quedó tercero, lo que fue suficiente para reclamar el título. Hamlin terminó sexto y terminó en segundo lugar al final de la temporada.

«Sentí que hice mi trabajo en todas partes e incluso vencí a todos en la mayor parte de la distancia programada», dijo Hamlin, según The Athletic. «Pero fue más largo y, desafortunadamente, en esa última vuelta, vi mi destino justo frente a mí».

Procesando el dolor

Denny Hamlin dijo que la pérdida no se parecía a nada que hubiera sentido en su carrera. «No sentí ningún dolor ni siquiera parecido a este», le dijo a Jeff Gluck. También admitió que no se dio cuenta de que Larson estaba por delante hasta la última vuelta. “Sólo tuve tres cuartos de vuelta para decir: ‘Dios mío, va a ganar’. Fue entonces cuando supe que todo había terminado”.

A pesar de la angustia, Hamlin hizo una breve aparición en la fiesta del campeonato de Larson esa noche para mostrar su apoyo. «Sólo estaba tratando de hacer lo correcto como amigo», dijo. “Independientemente de mis sentimientos y emociones esa noche, era importante para mí ir a mostrarle mi apoyo”.

Denny Hamlin también enfrentó otro desafío: ayudar a sus hijas pequeñas a sobrellevar la pérdida. Aprovechó el momento para enseñarles que “la vida no siempre es justa y las cosas no siempre suceden como se supone que deben suceder”.

Lo que viene después para Denny Hamlin y Joe Gibbs Racing

Denny Hamlin todavía tiene un contrato con Joe Gibbs Racing. Dice que volverá, pero necesita tiempo para recuperarse emocionalmente antes de poder volver a correr. «Lo superaré», dijo, «sólo me llevará un minuto». La derrota en Phoenix fue de Hamlin sexta oportunidad perdida de ganar un campeonato.