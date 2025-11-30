Denny Hamlin dice que NASCAR y los medios les “lavaron el cerebro” a los fanáticos antes del juicio

Denny Hamlin elevó la temperatura mientras respondía a NASCAR y a partes de los medios antes del inicio del juicio antimonopolio que involucra a su equipo. Carreras 23XI. Sus comentarios seguido ESPN escritor senior Ryan McGee publicación de una vista previa del caso en X. Hamlin declaró que el artículo fue elaborado para proteger a NASCAR y engañar a los fanáticos, llamándolo “propaganda”.

El intercambio llamó más la atención sobre una prueba que podría alterar significativamente aspectos importantes de la estructura comercial del deporte. 23XI Racing, copropiedad de Denny Hamlin, michael jordány Curtis Polk, y Deportes de motor en primera fila afirman que NASCAR ha utilizado su poder durante años para controlar el nivel más alto de las carreras de autos stock. El juicio comienza el lunes en Charlotte.

Denny Hamlin critica al escritor de ESPN y a los funcionarios de NASCAR

La disputa comenzó cuando McGee compartió su historia titulada “Prueba 23XI vs.NASCAR: Por qué Jordan quiere acabar con las carreras de stock car.”

«Por favor, dele crédito a @mforde por ayudarlo a escribir este artículo de propaganda que quieren impulsar para cambiar la narrativa. Mentiras continuas sobre nuestra postura, los motivos de NASCAR para sus acciones y un mensaje continuo del organismo sancionador de que todo está bien. Nuestros fanáticos lo saben mejor. Hamlin respondió tajantemente y acusó al vicepresidente senior de comunicaciones de NASCAR, Mike Forde, de dar forma al mensaje”.

«Traté de llegar al medio, por lo que todos los ‘(Rellene el espacio en blanco) cree…’ y ‘(Rellene el espacio en blanco) argumenta…’ Lamento que no esté de acuerdo, pero gracias por leer. Nos vemos el lunes McGee respondiódecir que el artículo era justo”.

«A nuestros fans se les ha lavado el cerebro con sus temas de conversación durante décadas. Narraciones impulsadas por los medios que se sienten intimidados por ellos. Las mentiras se acabaron a partir del lunes por la mañana. Es hora de la verdad. Es hora de un cambio. Hamlin añadió.”

Cuestiones clave detrás del juicio antimonopolio

El caso fue presentado por 23XI Racing y Front Row Motorsports, acusando a NASCAR de violar la Sección 2 de la Ley Sherman. Los equipos argumentan que NASCAR controla demasiado del deporte, incluidos acuerdos de fletamento, 15 pistas principales a través de Speedway Motorsports y un acuerdo de derechos de medios por valor de 7.700 millones de dólares entre 2025 y 2031. La demanda dice que estos sistemas limitan la competencia y benefician a la familia France, que supervisa NASCAR.

Los Charter, creados en 2016, garantizan a los equipos un lugar en cada carrera. Pero incluyen límites a las carreras en otras series a menos que NASCAR lo apruebe. Los demandantes dicen que estos límites frenan el crecimiento y las nuevas ideas.

Varias decisiones judiciales recientes han funcionado en contra de NASCAR. El 14 de noviembre de 2025, el juez de distrito estadounidense Frank D. Whitney dictaminó que NASCAR tiene poder de monopolio en las principales carreras de autos stock y denegó la solicitud de NASCAR de desestimar esa parte del caso. El juez Kenneth Bell también desestimó las contrademandas de NASCAR, acusando a los equipos de romper contratos.

Mensajes internos y qué esperar en el tribunal

El proceso de descubrimiento reveló textos internos de los líderes de NASCAR Steve Phelps y Steve O’Donnell. Algunos mensajes criticaban a los dueños de equipos como Richard Childress e hizo comentarios negativos sobre los fans.

El juicio comienza el 1 de diciembre de 2025 en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Charlotte. Se espera que dure unos 10 días. Ambas partes tienen más de 1.000 exhibiciones, incluidos correos electrónicos, registros financieros e informes de expertos sobre cómo opera el deporte.

Si ganan 23XI y Front Row, los daños podrían alcanzar más de mil millones de dólares, cifra que podría triplicarse según las normas antimonopolio. También buscan cambios en el sistema de chárter de NASCAR, incluidos nuevos términos de ingresos y menos restricciones. NASCAR dice que su modelo ayuda al deporte a mantenerse estable y promete defenderlo. El caso podría continuar en tribunales superiores y determinar la forma en que se gestiona el deporte durante años.