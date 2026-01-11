Dennis Schroder suspendido y supuestamente intentó golpear a Luka Doncic

Reyes de Sacramento guardia Dennis Schröder ha sido suspendido por tres juegos debido a un incidente fuera de la cancha que ocurrió luego de la derrota de los Kings ante los Lakers el mes pasado. La noticia fue confirmada por varios reporteros, incluido el senior de ESPN. NBA reportero Shams Charania. Lakers de Los Ángeles guardia Luka Doncic ha sido reportado como el otro jugador involucrado en el incidente.

Según se informa, el incidente ocurrió con un jugador no revelado detrás del escenario en el Crypto.com Arena de los Lakers en Los Ángeles el 28 de diciembre. Si bien no está claro de inmediato qué jugador estuvo involucrado en el altercado, muchos en línea están especulando sobre qué otros jugadores pueden haber estado involucrados, si se aplicará alguna disciplina adicional y qué llevó a la confrontación.

Chris Haynes, experto senior de la NBA para NBA en Prime y The Association en NBATV, informó que el otro jugador era Doncic.

«La estrella de los Lakers, Luka Doncic, fue el jugador que el guardia de los Kings, Dennis Schroder, buscó en el pasillo para una confrontación después de un partido del 28 de diciembre, dijeron fuentes de la liga a @NBAonPrime, @NBATV. Schröder comenzará a cumplir una suspensión de 3 juegos mañana». Haynes tuiteó.

Schroder jugó con los Lakers durante varias temporadas, pero nunca al mismo tiempo que Dončić, que está en su segunda temporada en Los Ángeles. Doncic pasó la mayor parte de su carrera con el Mavericks de Dallas antes de ser traspasado a los Lakers.

Los Kings (8-30) tienen actualmente el segundo peor récord de la NBA y ocupan el último lugar en la clasificación de la Conferencia Oeste. Mientras tanto, los Lakers han tenido un buen comienzo de temporada 2025-26 y están en una fuerte contienda por su primer título de la NBA en seis años. El último título de los Lakers fue durante la temporada 2020, que se vio truncada por la covid disputándose los playoffs en un torneo burbuja.

Una mirada retrospectiva a la carrera de Dennis Schroder

Schroder está en su duodécima temporada en la NBA después de haber sido seleccionado en el puesto 17 en general por la Halcones de Atlanta en el Draft de la NBA de 2013. Ha jugado 873 partidos de temporada regular durante su carrera, promediando 13,9 puntos y 4,9 asistencias por partido. Ha pasado tiempo como titular y suplente.

Pasó sus primeras cinco temporadas con los Hawks antes de unirse al Trueno de la ciudad de Oklahoma durante dos temporadas de 2018-2020. Mientras estuvo con el Thunder, terminó segundo en la votación del Sexto Hombre del Año.

Luego, Schroder se unió a Los Angeles Lakers para la temporada 2020-21, siendo titular en los 61 partidos que jugó y promediando 15,4 puntos y 5,8 asistencias. Los Lakers quedaron eliminados en la primera ronda de los playoffs, donde promedió 14,3 puntos en seis partidos.

En 2022, Schroder se reincorporó a los Lakers con un contrato de bajo valor de un año después de optar por otros equipos interesados. Anteriormente se informó, y Schroder lo cuestionó, que le habían ofrecido un contrato de 84 millones de dólares antes de firmar un acuerdo mucho más pequeño. Apareció en 66 partidos esa temporada, comenzando en 50 esa temporada.

Desde que dejó a los Lakers durante su segunda etapa, saltó con paradas en un puñado de equipos de la liga. La temporada pasada jugó con tres equipos diferentes.

Schroder ha aparecido en 31 partidos con los Kings esta temporada, siendo titular en 12. Está promediando 13 puntos y 5,7 asistencias por partido este año.