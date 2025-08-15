Denise Winkelman establece el especial de comedia de comedia ‘bougie on a presupuesto’

Denise Winkelman Ha establecido su primer especial de comedia de stand-up, «Bougie on a Budget», que estará disponible para su compra el 18 de agosto, exclusivamente en Apple TV.

En The Special, producido por Comedy Dynamics, Winkelman detalla su viaje desde crecer con padres «Hick» en una pequeña ciudad conservadora en Minnesota, a mudarse a Los Ángeles y abrazar su identidad como mujer transgénero. Además, ella le da su opinión sobre cómo vivir una vida de lujo mientras está en un presupuesto.

«Combinando el humor observacional agudo con una honestidad inquebrantable, Denise transforma las luchas personales en el oro cómico», dice la logline. «Ya sea que esté rompiendo absurdos de pueblos pequeños o riffing sobre las alegrías e indignidades de ser fabuloso con un presupuesto ajustado, su ingenio y calidez brillan en cada momento».

«Este especial es más que solo chistes», dijo Winkelman en un comunicado. «Se trata de encontrar alegría en el caos, abrazar quién eres y tal vez aprender a estirar un dólar y seguir luciendo lindo».

The Hour está dirigida por Russell Robertson, quien produjo a través de su banner de Zenith Films. «Denise tiene una presencia eléctrica y una historia que merece ser escuchada», dijo Robertson. «Queríamos crear un especial de comedia que se sintiera tan dinámico y sin disculpas como ella».

Winkelman es un comediante, guionista y modelo que también fue un luchador profesional. Fue semifinalista en el Festival de Comedia de Boston 2020 y ha actuado tres veces en el Festival de Comedia de Burbank. Ella actúa regularmente en el sur de California en clubes como The Comedy Store, The Hollywood Improv, The Ice House y Flappers.