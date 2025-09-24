Denise Parkinson se une a la variedad en el rol empresarial senior

Denise Parkinson se ha unido Variedad En un rol comercial internacional senior, supervisando el desarrollo y el marketing para los mercados globales.

Con sede en Londres, Parkinson tiene un currículum largo en todos los aspectos del entretenimiento y el marketing y las ventas de los medios. Ella conducirá VariedadLa creciente actividad de FYC en el Reino Unido y otros mercados globales. Ella informa a Dea Lawrence, VariedadEl director de operaciones y marketing.

“Con sus profundas relaciones de la industria combinadas con su perspicacia de ventas y marketing, Denise Parkinson está exclusivamente calificada para proporcionar Variedad Con una mayor ventaja en los territorios internacionales, particularmente en relación con nuestro negocio de premios de FYC «, dijo Lawrence.» Estamos encantados de que esté aportando su energía dinámica y creatividad a nuestro creciente equipo mundial a medida que el mercado extranjero continúa desempeñando un papel formidable en nuestra estrategia comercial «.

Parkinson llega a Variedad Desde Allied Global Marketing, donde fue vicepresidenta de desarrollo empresarial y soluciones de clientes, trabajando con los principales estudios, festivales y mejores streamers. Ha trabajado para marcas como Artificial Eye/Curzon, Bauer Media, Disney/ABC/ESPN, Yahoo, The Telegraph y One Football. También ha dirigido la programación de la conferencia para MIPCOM y MIPTV, y festivales, incluidos Cannes, Roma y Monte Carlo. Comenzó su carrera en marketing en la compañía independiente de producción y distribución Palace Pictures.

«Es un honor y un privilegio unirse al rico legado y el periodismo de clase mundial del equipo Variedad«Dijo Parkinson.» Es la oportunidad de toda la vida conducir VariedadLa continua expansión global y la metamorfosis. Personalmente, Variedad Siempre ha sido mi fuente de confianza número uno para todas las noticias de entretenimiento. Aprendo de él, me entretengo y nunca pasé un día sin leerlo ”.

Parkinson es un miembro de larga data de BAFTA y un vice patrón de la organización benéfica de cine y televisión. Ella se desempeña como directora no ejecutiva del Regent Street Cinema de Londres y como patrón y no ejecutivo de los TVE Global Sostenity Awards en el cine.