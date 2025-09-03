Denise Chariesta reveló el origen de la riqueza de Uya Kuya: la casa fue el resultado de …

VIVA – Denise Chariesta Siga la preocupación por el destino del Vas a últimamente. Como una persona que conoce bien, Denise Chariesta afirmó lamentar ver la casa de Uya Kuya en la misa de las masas hasta que hubo muchas noticias de calumnias que lo llevaron.

Según Denise Chariesta, Saqueo Eso no puede justificarse porque la casa de lujo de Uya Kuya ya existía incluso antes de que el presentador se convirtiera en miembro del parlamento indonesio.

Denise Chariesta también explicó que la fuente de riqueza perteneciente a Uya Kuya, incluido el origen de la casa, que según él fue el resultado del arduo trabajo del artista desde que luchó en el mundo del entretenimiento.

«Según esta cueva, el UYA tiene una casa desde que se convirtió en artista, en lo cierto, antes de convertirse en un DPR. Uya se convirtió en un DPR, no hasta un año, por lo que recuerdo.

«Entonces, la casa fue el resultado del arduo trabajo de Uya durante una docena de años de artista. Finalmente podría tener una casa así. Uya no era de personas ricas, era de personas difíciles, que fueron pioneras de artistas, trabajo de docenas de horas, casi 24 horas», continuó.

Denise Chariesta afirmó saber muy bien cómo la lucha de Uya Kuya en el mundo del entretenimiento. Como vieja artista, Uya Kuya tiene una hora de vuelo bastante alta, especialmente cuando ella también tiene varios de sus propios programas de televisión.

Uya Kuya también obtuvo muchos beneficios e ingresos de su arduo trabajo para poder tener una casa y su lujoso contenido.

«En el pasado era muchos programas de televisión, ¿verdad? En el pasado, era como una docena de horas que trabajaba todos los días para ahorrar dinero. Ahora, porque los videos de engaño circulantes y otros creían que la casa estaba saqueada», dijo Denise Chariesta.

Denise Chariesta también lamentó el acto de saqueo experimentado por Uya Kuya. De hecho, Uya Kuya ha hecho una aclaración y se disculpó abiertamente al público, pero no muchos que lo ignoraron.

«Ya hice un video de aclaración, todavía. Ya se disculpan muchas veces. Prueba a los demás, los demás se disculpan? Los otros nadie se disculpó. Ese es el baile en la habitación mucho. ¿Por qué haces eso?